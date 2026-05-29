Puro Deporte

Otro jugador de Saprissa se va: ya tiene nuevo equipo y es la cuarta baja en el club

Antes partieron Marvin Loría, Deyver Vega, Ricardo Blanco y el preparador físico Marcelo Tulbovitz

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Por Milton Montenegro

El jugador de Saprissa Rachid Chirino llegó a un acuerdo con la dirigencia morada para dejar el plantel; incluso ya tiene nuevo equipo.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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