Otro jugador de Saprissa se va: ya tiene nuevo equipo y es la cuarta baja en el club

El jugador de Saprissa Rachid Chirino llegó a un acuerdo con la dirigencia morada para dejar el plantel; incluso ya tiene nuevo equipo.

Será la cuarta salida en el grupo, luego de que el club no le renovara a Marvin Loría, Ricardo Blanco y Deyver Vega.

El futbolista, quien tiene cinco meses en el equipo, posee un año de contrato con los morados y partirá en condición de préstamo.

Chirino jugó poco en el certamen pasado: apenas 152 minutos en nueve partidos; anotó un gol y dio una asistencia.

Para él, estar en Saprissa era la oportunidad de demostrar sus condiciones; luego de un primer paso donde no le fue bien, regresó y topó con la misma suerte.

La Nación conoce, de muy buena fuente, que Chirino se marcha al nuevo inquilino de la Primera División: Inter San Carlos.

“Ya está todo arreglado, se va a préstamo por un año al Inter, pero tras pasar ese año, queda libre de Saprissa”, dijo la fuente, quien prefirió no ser identificada.

Minutos después de publicar esta nota, Saprissa confirmó la salida de Chirino.

“El Deportivo Saprissa informa oficialmente que el jugador Rachid Chirino jugará a préstamo por un período de un año con el recién ascendido Inter San Carlos. Chirino llegó a la institución en 2024 y posteriormente militó en la Asociación Deportiva San Carlos, donde completó una destacada temporada que le permitió regresar a la institución morada”, destacó Saprissa.

Rachid Chirino no tuvo suerte en su regreso a Saprissa y se marcha para unirse a Inter San Carlos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El martes pasado, en conferencia de prensa y ante pregunta de este medio, Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, confirmó que Rachid Chirino tenía opciones para salir.

“Por Rachid nos han preguntado cuatro equipos, uno internacional y tres nacionales, pero hay que tomar eso con pinzas, porque primero el jugador debe decirnos si quiere ir a otra institución, si quiere buscar tener más partidos y mayor participación. Eso tiene que nacer de él. En algún momento hemos hablado con su representante y sí es posible que esté interesado en ir a alguno de los equipos que han preguntado por él”, resaltó Lonis.

Al final, Rachid dio el visto bueno: dijo que sí desea buscar minutos, tener más presencia en la cancha, tal y como le pasó la primera vez que estuvo en la institución y fue cedido a San Carlos, donde se convirtió en pieza importante de los norteños.

Esta vez vuelve al norte del país, pero con Inter, y Rachid está contento con la decisión, sobre todo porque él es de San Carlos.

Saprissa está por confirmar la salida de Rachid; posiblemente lo hará este mismo viernes y también anunciaría a Erick Sánchez como nuevo preparador físico.

La Nación conoce que Sánchez llegó esta tarde al Estadio Ricardo Saprissa, en lo que podría ser la recta final para firmar el contrato.

Nota de la redacción: Este artículo se actualizó a las 3:30 p.m. con el comunicado de Saprissa, confirmando la salida de Rachid Chirino.

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