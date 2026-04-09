Saprissa cruza los dedos por el resultado que más le conviene entre Cartaginés y Herediano

La fecha 15 del Torneo de Clausura inicia el viernes y, aunque Saprissa juega hasta el domingo contra Liberia, los morados estarán pendientes de lo que suceda en el compromiso del próximo viernes.

Cartaginés recibe a Herediano a las 8 p.m. en el Estadio Fello Meza, duelo por la cima del certamen, disputa en la que Saprissa está metido y tiene opciones de culminar la fecha 18 en el primer lugar.

Este es el panorama: Herediano es líder con 28 puntos, Saprissa es segundo con 27 y Cartaginés es tercero con 26.

Un triunfo de cualquiera de los dos, ya sea de brumosos o heredianos, complicaría a los tibaseños en su lucha por terminar de primeros, por lo que el mejor resultado para los morados es que el choque en Cartago termine empatado.

Una victoria de los rojiamarillos los dejaría en la cima con 31 puntos; si Cartaginés se deja los tres puntos, sería primero con 29.

En caso de que brumosos y florenses se repartan un punto cada uno, Herediano llegaría a 29 y Cartaginés a 28, pero le dejarían la mesa servida a Saprissa, que, en caso de vencer a Liberia el domingo a las 3 p.m., subiría al primer lugar con 30 unidades.

Claro, un triunfo de los de la Vieja Metrópoli no es del todo malo para Saprissa, porque con la victoria Cartaginés llegaría a 29 y, si Saprissa vence a Liberia, lo superaría en el liderato con 30 unidades.

“Creo que, obviamente, a nosotros lo que más nos conviene es que empaten y que igualen 0-0, ojalá para que no sumen goles del todo, pero ya lo determinará la dinámica del juego entre ellos”, dijo Roberto Artavia, presidente de Saprissa, en declaraciones a Radio Columbia.

Saprissa cierra filas para su juego del domingo contra Liberia, pero estará atento del resultado de este viernes entre Cartaginés y Herediano. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Para Artavia, Amarini Villatoro ha hecho un gran trabajo al frente de Cartaginés.

“Cartaginés es un equipo que compite en un nivel muy alto, dado su planilla, y Herediano igual, es una escuadra con oficio, como se dice en el fútbol. Tiene capacidades y oficio, así que no es fácil quitárselo de encima, pero bueno, ahí vamos nosotros, y lo interesante es que jugamos contra Liberia, el otro equipo que está en zona de clasificación”, opinó Roberto Artavia.

El jerarca morado calificó los duelos del fin de semana como un prólogo o preámbulo de lo que podrían ser las semifinales.

“Los dos partidos van a ser interesantes, competitivos, y espero un resultado muy positivo en Saprissa y un resultado muy neutro en Cartago”, resaltó Artavia.

Artavia añadió que el fin de semana hay tres partidos que van a alterar la zona de clasificación. El morado se refiere al choque del viernes entre Cartaginés y Herediano, el del sábado entre Sporting y Alajuelense, y el del domingo entre Saprissa y Liberia.

“Este es un torneo muy abierto, muy competido y muy entretenido en ese sentido. Tenemos buenas noticias con el regreso de Fidel Escobar a los entrenamientos, pero también situaciones complicadas por tarjetas amarillas que debemos cuidar para el partido contra Liberia y el siguiente, en el clásico ante Alajuelense”, dijo Artavia.

Roberto Artavia, presidente de Saprissa, dijo que lo que más le conviene a su equipo es un empate sin goles entre Cartaginés y Herediano. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Para el presidente de los tibaseños, no se pueden descuidar, porque poseen un cierre muy apretado.

“El miércoles de la otra semana tenemos la final de Copa en medio; en otras palabras, vamos a tener tres partidos muy duros, de competencia intensa, en los siguientes seis o siete días, y en ese sentido nos va a tocar, entre comillas, ser Saprissa: sacar el espíritu, la casta, la experiencia y ojalá superar el momento”, indicó Roberto Artavia.

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