Puro Deporte

Saprissa cruza los dedos por el resultado que más le conviene entre Cartaginés y Herediano

Los brumosos reciben este viernes a las 8 p.m. a Herediano, en duelo donde la cima está en disputa

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Por Milton Montenegro

La fecha 15 del Torneo de Clausura inicia el viernes y, aunque Saprissa juega hasta el domingo contra Liberia, los morados estarán pendientes de lo que suceda en el compromiso del próximo viernes.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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