Saprissa contrata técnico para sustituir a cuestionada figura

Roberto Castro será el entrenador de la categoría Sub-20 del Saprissa. Foto: prensa Saprissa.

La dirigencia de Saprissa escuchó a sus aficionados e hizo un cambio que muchos pedían.

Roy Myers, muy cuestionado por los malos resultados de su equipo en la Sub-20, dejó sus funciones y fue reemplazado por Roberto Castro, nuevo timonel del plantel.

Castro, de 40 años, cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol nacional, con paso por el ámbito internacional. Entre sus experiencias más recientes destaca su paso por el Deportivo Mixco de Guatemala, donde formó parte del cuerpo técnico liderado por Douglas Sequeira.

“En Costa Rica, ha desempeñado funciones tanto como asistente técnico como entrenador principal en Primera y Segunda División. Fue asistente de Wálter Centeno en Municipal Grecia durante su etapa en la Liga de Ascenso y posteriormente alcanzó el subcampeonato de la Segunda División con Quepos Cambute”, informó Saprissa sobre Roberto Castro.

Bajo la gestión de Roy Myers, el alto rendimiento morado no dio pie en bola: estuvo en los últimos lugares y por eso se dio la variante, aunque Myers seguirá en la institución como visor de ligas menores.

Luego de varios meses de críticas por los resultados obtenidos en las categorías menores y por la escasa aparición de nuevos talentos en el primer equipo, la dirigencia confirmó el movimiento.

Roberto Castro dirigió en la máxima categoría a Municipal Grecia y a la Asociación Deportiva San Carlos, acumulando experiencia en el desarrollo y gestión de futbolistas jóvenes y profesionales.

“Además, formó parte del cuerpo técnico de la Federación Costarricense de Fútbol como entrenador principal de la Selección Nacional Sub-15, experiencia que complementa su amplio recorrido en procesos de formación y desarrollo de talento”, destacó Saprissa.

El cuadro tibaseño añadió que la incorporación de Roberto Castro fortalece la estructura deportiva de la institución y reafirma el compromiso del club con el crecimiento integral de sus divisiones menores.

“El Deportivo Saprissa le da la bienvenida y le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa al frente de la categoría Sub-20”, informó Saprissa.

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