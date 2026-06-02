¿Cuándo juega Saprissa en la Copa Centroamericana? Concacaf confirma días y horas

Saprissa se encuentra en el grupo C de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Saprissa empieza a construir su calendario competitivo para el segundo semestre de 2026. Los morados debutarán con la Recopa el 17 de julio, donde se enfrentarán al vencedor de la Supercopa, que pondrá frente a frente a los dos campeones nacionales de la temporada anterior: Liga Deportiva Alajuelense y Herediano.

Después de eso, los morados se estrenarán en el Torneo de Apertura 2026 el último fin de semana de julio y de inmediato harán maletas, porque su estreno en la Copa Centroamericana de Concacaf será en Panamá.

Tome nota de los días y las horas de los partidos; si usted acostumbra salir del país para acompañar a su equipo, es un buen momento para darle un vistazo al costo de los tiquetes aéreos y los hospedajes.

Recuerde que Saprissa se encuentra en el grupo C con Olimpia (Honduras), Deportivo Mixco (Guatemala), Alianza FC (Panamá) y UMECIT FC (Panamá).

Saprissa en la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf

Miércoles 29 de julio

UMECIT FC vs. Deportivo Saprissa, en Estadio Universidad Latina, Penonomé, Panamá, 6 p. m. (hora de Costa Rica).

Miércoles 5 de agosto

Deportivo Saprissa vs. Alianza FC, en Estadio Ricardo Saprissa, Tibás, 8 p. m.

Martes 11 de agosto

Deportivo Saprissa vs. Deportivo Mixco, en Estadio Ricardo Saprissa, Tibás, 8 p.m.

Jueves 27 de agosto

Olimpia vs. Deportivo Saprissa, en Estadio Nacional José de la Paz Herrera (Chelato Uclés), Tegucigalpa, 8:30 p. m.

Recuerde que los primeros dos lugares de cada grupo avanzarán a las series de eliminación directa, en partidos de ida y vuelta, arrancando por los octavos de final.

Los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del Play-In clasificarán a la Copa de Campeones Concacaf 2027, mientras que el campeón avanzará directamente a los octavos de final de Concachampions.

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