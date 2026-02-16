Saprissa confirma una noticia sobre Carolina Venegas

Carolina Venegas, delantera del Deportivo Saprissa, fue valorada por Esteban Campos, jefe de servicios médicos del club, quien dio su valoración.

El viernes pasado, Carolina recibió un fuerte golpe durante el clásico femenino, codazo que le propinó Emelie Valenciano, jugadora de Alajuelense.

“Tengo múltiples fracturas del hueso nasal. En el hospital me hicieron un TAC para ver en realidad qué tengo a lo interno, porque, según me explicaron, una radiografía no revela el daño total del golpe que recibí”, dijo Carolina Venegas en entrevista con La Nación.

Saprissa informó que este lunes, Esteban Campos examinó a Carolina y le dio buenas noticias.

“Presenta una evolución satisfactoria: no registra sangrado nasal y la fractura se mantiene estable”, señaló Saprissa.

Carolina temía que debiera ser operada de inmediato, pero el médico le informó que esperarán unos días para determinar su evolución.

“Se optará por un manejo conservador. Durante esta semana realizará trabajos físicos diferenciados y, si la evolución continúa según lo previsto, la próxima semana se integrará con normalidad a los entrenamientos”, mencionó Saprissa en el comunicado enviado a la prensa.

Carolina Venegas, delantera del Deportivo Saprissa, recibió un fuerte golpe en la nariz durante el clásico femenino contra Alajuelense. (Jose Cordero/José Cordero)

Pese al duro momento y haber recibido el golpe en un partido, Carolina quiere jugar, piensa que una cirugía la sacaría mucho tiempo de los terrenos de juego.​

“Preferiría jugar con una máscara para no perderme el torneo. No quisiera perderme partidos, tampoco la posibilidad de estar con la selección. Creo que en dos semanas hay una preconvocatoria y creo que iba a estar. Si me ponen a escoger, o si pudiera esperarme, yo prefiero jugar con una máscara o careta y después hacer lo de una operación. Claro, ya veré qué me dirá el lunes el doctor, debo esperar un poco”, señaló Carolina, el sábado anterior, sin conocer la opinión del doctor Esteban Campos.

