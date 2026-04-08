Saprissa confirma una noticia con Fidel Escobar

La Nación dio la noticia luego del partido en que Saprissa derrotó 4-0 a Pérez Zeledón el domingo pasado y el cuadro morado confirmó que Fidel Escobar está de regreso.

El pamameño se dejó ver en el choque contra los generaleños, aunque sin uniforme, y ahora Saprissa destacó que se reintegra a los entrenamientos.

“El defensor Fidel Escobar ya se integró completamente a los entrenamientos del Deportivo Saprissa, tras recuperarse de una lesión en su espalda”, informó el cuadro morado.

Fidel Escobar podría reaparecer con el Deportivo Saprissa el domingo, en el partido contra Liberia. (Rafael Pacheco Granados)

Erick Lonis, integrante del comité deportivo de los morados, también se refirió el domingo a la recuperación de Escobar.

“Ojalá convoquen a Fidel a la selección de Panamá, Fidel ya se incorporó al cien por ciento a los trabajos de fútbol del equipo”, dijo Erick Lonis el domingo anterior, luego de la victoria frente a los generaleños.

Escobar, quien desde mediados de diciembre del año pasado no juega con el equipo y suma cuatro meses fuera de las canchas. Este medio dio a conocer hace dos meses que Fidel tenía una hernia en la espalda. Esto se confirmó luego de que el club morado le efectuara una resonancia magnética.

“El panameño, quien también se desempeña como volante, ya se entrena con normalidad con el plantel morado y puede ser tomado en consideración por el cuerpo técnico, si así lo disponen”, señaló Saprissa.

Fidel llegó al Deportivo Saprissa en julio del 2022 y desde ese entonces ha conseguido nueve goles, doce asistencias y cuatro títulos en 158 encuentros con la camiseta morada.

📝 Fidel Escobar se reintegra a los entrenamientos 💜🇵🇦https://t.co/RBVvsILS8S — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) April 8, 2026

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