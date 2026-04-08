Puro Deporte

Saprissa confirma una noticia con Fidel Escobar

El panameño tiene cuatro meses sin jugar con los morados, debido a una lesión en la espalda

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Por Milton Montenegro

La Nación dio la noticia luego del partido en que Saprissa derrotó 4-0 a Pérez Zeledón el domingo pasado y el cuadro morado confirmó que Fidel Escobar está de regreso.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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