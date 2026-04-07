El panameño Fidel Escobar ya se deja ver con Saprissa

El panameño Fidel Escobar, defensa de Saprissa, ya se dejó ver con el club morado.

Escobar, quien desde mediados de diciembre del año pasado no juega con el equipo y suma cuatro meses fuera de las canchas, no solo preocupa a los seguidores del club, sino que en su país están que se comen las uñas porque Fidel sigue sin actuar.

“Incertidumbre total con Fidel Escobar: sigue sin jugar en Saprissa y con el Mundial a la vuelta de la esquina”, tituló el diario La Estrella de Panamá.

Ese medio informó que Escobar debió entrar en convocatoria para el partido que Saprissa disputó y ganó 4-0 el domingo pasado contra Pérez Zeledón.

“Quedan poco más de 60 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que Panamá dirá presente nuevamente por segunda vez en su historia. Thomas Christiansen, entrenador del equipo, deberá llevar a los mejores 26 jugadores que estén en forma física.

“Dicho esto, uno de los jugadores fijos del equipo de Christiansen sigue sin sumar minutos con su club y genera mucha preocupación, sobre todo en el aficionado panameño. Fidel Escobar, defensor del Saprissa, continúa fuera de acción con el cuadro tico y es una completa incógnita cuándo volverá al terreno de juego”, resaltó La Estrella de Panamá.

Si bien es cierto que Fidel no actuó ante los generaleños, se dejó ver en el estadio, donde estuvo cerca de sus compañeros durante el compromiso.

Fidel Escobar estuvo presente el domingo pasado en la victoria del Deportivo Saprissa contra Pérez Zeledón. Aquí junto a Óscar Duarte, quien está en recuperación. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Ojalá convoquen a Fidel a la selección de Panamá, Fidel ya se incorporó al cien por ciento a los trabajos de fútbol del equipo”, dijo Erick Lonis el domingo anterior, luego de la victoria frente a los generaleños.

La Nación dio a conocer hace dos meses que Fidel tenía una hernia en la espalda. Esto se confirmó luego de que el club morado le efectuara una resonancia magnética.

“Les informamos que, efectivamente, Fidel Escobar será sometido esta noche a un procedimiento de infiltración en la columna lumbar. Este es un procedimiento mínimamente invasivo, cuyo tiempo estimado de recuperación es de aproximadamente dos semanas, después de lo cual se espera que Fidel regrese a la competencia sin problemas”, destacó Saprissa en un comunicado que envió a la prensa el 27 de enero. Sin embargo, Fidel sigue sin jugar.

En lo que llevamos del 2026, Escobar se ha perdido un total de 14 partidos con Saprissa y, también, los dos últimos partidos de la selección de Panamá ante Sudáfrica.

“Del campeonato actual, tan solo quedan cuatro encuentros de la fase regular, pero se espera que Saprissa juegue la fase de eliminatoria y así ganar tiempo para que Escobar pueda ver minutos en este primer semestre de competencia”, destacó el periódico La Estrella.

La urgencia se debe a que los equipos reciben un subsidio de FIFA por cada jugador convocado al Mundial.

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