Puro Deporte

El panameño Fidel Escobar ya se deja ver con Saprissa

Erick Lonis informó que el canalero se integró al cien por ciento a los trabajos del equipo

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Por Milton Montenegro

El panameño Fidel Escobar, defensa de Saprissa, ya se dejó ver con el club morado.








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Milton Montenegro

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Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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