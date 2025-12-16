Saprissa confirma su primer refuerzo para el próximo campeonato

El Deportivo Saprissa aspira a llegar al título 41, pero también apunta al futuro inmediato: reforzar el plantel.

Los morados tienen un ojo en la semifinal contra Alajuelense y otro en sumar jugadores para el certamen de Clausura que inicia en enero del próximo año.

Erick Lonis, integrante del comité deportivo de los morados, explicó que, como todos los años, se va a retocar la planilla.

“Hemos venido hablando de quiénes van a finiquitar contrato en diciembre o en mayo, y cada cosa en su momento. En este instante, para nosotros, lo importante es estar en la final, sacar el campeonato y después ver los temas de planilla”, dijo Lonis el domingo, antes del partido contra Cartaginés.

Pero ante una consulta de La Nación, Erick indicó que ya cuentan con un jugador que se sumará al equipo.

“Rachid Chirino regresa a Saprissa, ya eso está definido y vuelve al equipo”, expresó Lonis.

Rachid estuvo a préstamo con San Carlos, pero vuelve a Saprissa, con el que tiene contrato hasta junio del 2027.

Rachid Chirino estuvo a préstamo con San Carlos y regresa al Deportivo Saprissa.

Erick Lonis también se refirió a la situación del cubano Luis Javier Paradela. El extremo tiene contrato con Saprissa, pero fue prestado a la Universidad Craiova de Rumanía. El convenio con el cuadro rumano termina este mes.

“Por contrato, el club que tiene a Paradela esta semana nos indica si va a hacer efectiva la compra o si va a renovar el contrato de préstamo. Hemos estado hablando con ellos (Universidad Craiova), y quedaron en que esta semana nos darán la respuesta”, mencionó Erick Lonis.

El dirigente de Saprissa también se pronunció sobre el caso de Rándall Leal, quien, tras dejar la MLS, estuvo entrenando con los morados y ahora se menciona que irá a Herediano.

“Qué bien, me parece bien que vaya a Herediano”, dijo Lonis, quien aclaró que Leal no está dentro de los planes del club y que nunca lo estuvo.

“No sé por qué tendríamos que hacerlo (una oferta). No inflamos el mercado; si tiene oferta, bien por él. No vamos a hacer nada para entrar en pujas. Es un buen muchacho, pero no es nuestra manera de trabajar. Si tiene oferta de Herediano u otro club, perfecto; no estamos para elevar la expectativa salarial de él”, comentó Lonis en la zona mixta del Estadio Saprissa.

Erick Lonis dejó claro que Rándall Leal no está en los planes de Saprissa. Aquí, durante un partido al que acudió como espectador. (Johan Rojas Ortega)

Sobre el tema, Lonis añadió: “Yo creo que ese tipo de costumbres es lo que nos ha llevado a una situación financiera desequilibrada. Es nuestra manera de trabajar. Él es un buen muchacho, estuvo aquí, lo recibimos para que pudiera entrenar, cosa que, por cierto, no vamos a volver a hacer”.

Lonis dejó claro en cuáles circunstancias sí se permitirá que un legionario entrene o no con el equipo.

“Nos mete mucho ruido. Nosotros actuamos de buena fe, le abrimos las puertas, después vienen las especulaciones; entonces quieren comprometernos en una contratación con el jugador. Después el jugador va a otro club y es mucho ruido. A veces uno actúa por costumbre o por buena fe, pero yo creo que, desde el punto de vista de la transparencia y de la formalidad, es mejor no hacerlo nuevamente”, expresó.

Erick consideró que se podría analizar si dar la opción de que algún exsaprissista entrene con el equipo.

“Yo creo que, por más ‘buena nota’ que uno quiera ser, hay cosas que no calzan. ¿Que haya jugadores con algún pasado morado? ¿Eso no tiene nada que ver? No. Si tiene pasado morado y viene aquí, nos asegura que es mientras busca una oportunidad en el extranjero —como pasó con Francisco Calvo—, bien”, añadió.

Erick Lonis aseguró que la Universidad Craiova de Rumanía, tiene tiempo hasta el 24 de este mes, para definir si desea seguir con los servicios de Luis Javier Paradela. (Jose Cordero)

