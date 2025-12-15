¡A correr! Saprissa saca a la venta las entradas para final contra Alajuelense

El Deportivo Saprissa se prepara para la final del miércoles contra Alajuelense y este lunes por la tarde dio a conocer que las entradas están a la venta.

Con precios que van desde los ₡12.000 y hasta los ₡65.000 (las más caras en el Club Morado) el conjunto tibaseño tiene boletos disponibles en sus diferentes localidades.

“Las entradas para la final del miércoles en La Cueva ya están disponibles en Saprissa.com”, informó Saprissa.

¡VAMOS MORADOS! 🦇💜



El partido de la final es el miércoles a las 8 p.m. en el Estadio Ricardo Saprissa, el juego de vuelta es el sábado próximo a las 7 p.m. en el Estadio Alejandro Morera Soto.

“Sabemos que va a ser duro, pero estamos mentalizados en que queremos ser campeones. Van a ser finales a muerte y el equipo está preparado para asumir esa responsabilidad”, señaló Ariel Rodríguez, delantero de Saprissa.

