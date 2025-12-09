Saprissa confirma que Dax Palmer se une a influyente grupo de fútbol internacional

El Deportivo Saprissa dio el aval para que el joven Dax Palmer, empiece a hacer carrera en el fútbol internacional.

Dax es una de las promesas de los morados y pese a que no ha tenido minutos con Vladimir Quesada en este torneo, la atención de clubes internacionales ha estado sobre él, máxime en sus recientes presentaciones con la Selección Sub-21.

“El Deportivo Saprissa informa un importante acuerdo con Global Football Holdings (GFH) por la transferencia del jugador Dax Palmer, quien iniciará un proceso de desarrollo internacional en una de las estructuras deportivas más importantes a nivel mundial”, informó Saprissa.

El cuadro morado destacó que Global Football Holdings es uno de los grupos más influyentes del fútbol internacional, integrado por inversores de alto nivel. El conglomerado es copropietario de diversos clubes en competiciones de Alemania, Portugal, España, Bélgica, entre otros.

“Para el Deportivo Saprissa, esta es una operación de alto valor, ya que abre nuevas oportunidades y espacios para que más jugadores costarricenses sean observados y potenciados al máximo nivel", detalló el conjunto morado.

Saprissa resaltó que como parte de este movimiento, Dax comenzará su adaptación en la prestigiosa Aspire Academy de Qatar, una de las plataformas de formación de futbolistas más avanzadas del mundo. Los tibaseños no informaron cuándo viaja Palmer hacia su aventura internacional.

Palmer debutó en la primera división el 26 de noviembre del 2023, con Vladimir Quesada como entrenador.

Sin embargo, el jugador de 18 años, casi no ha tenido participación con el equipo. En este torneo de Apertura 2025 no suma minutos y, desde su llegada en 2022, apenas registra 11 partidos con el primer equipo.

Dax Palmer es una de las jóvenes promesas del Deportivo Saprissa. El muchacho empezará a hacer carrera en el fútbol internacional. (Prensa de Saprissa)

Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo de Saprissa, ya había confirmado el domingo la venta del volante, la que calificó como un “excelente trato”.

Marco Herrera, asistente técnico de Vladimir Quesada, explicó por qué Palmer no ha tenido opción de jugar.

“Pasa con Dax y con algunos otros, la gente no sabe el día a día de los muchachos, no saben la exigencia que conlleva ponerse la camiseta del Saprissa todos los días, el salir a jugar cuando hay presión”, comentó Herrera en conferencia de prensa.

Herrera agregó que deben ser muy cuidadosos cuando tienen un jugador joven que posee muchísimas cualidades.

“Hoy las redes sociales son de inmediatez y de desaprobación todo, entonces tenemos que cuidar esos detalles y todo el mundo lo pide, pero que para nosotros aún no está listo, aún no está listo, lo vemos todos los días”, indicó Marco Herrera.

