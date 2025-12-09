Vuelve el tema con Gustavo Herrera: Saprissa responde a los aficionados que lo cuestionan

En el último partido de la fase de clasificación del torneo, el panameño Gustavo Herrera fue titular con Saprissa. Apenas jugó el primer tiempo porque fue amonestado, y Vladimir Quesada, técnico de los morados, no lo arriesgó y lo relevó en el complemento.

Algunos o muchos seguidores del equipo no están de acuerdo, o no les gusta que le den minutos a Herrera, quien solo tiene un gol y ninguna asistencia en los 14 juegos en que ha participado con Saprissa.

En total, ha jugado 559 minutos. “¿Qué le ven a Gustavo Herrera?”, le preguntaron a Marco Herrera, asistente técnico de Vladimir Quesada, en la actividad del día de medios que organizó la Unafut, previo a las semifinales.

“Gustavo jugó ahora algunos partidos; tuvimos algunas bajas: Gerson Torres, Nicolás Delgadillo... Pero nosotros vemos el día a día de los muchachos; están con nosotros desde la mañana hasta que se van. Tiene algunas cualidades que quizá le ha costado mostrar en los partidos o hacer los números, esos que todos reclaman, y nosotros hemos tratado de darle el espaldarazo”, dijo Marco Herrera.

Marco reconoció que a Gustavo le ha costado mostrar sus cualidades y condiciones, que quizá sí exhibe en los entrenamientos.

“El grupo lo ha apoyado muchísimo. El día que anotó contra Guadalupe, ustedes vieron la energía con que lo saludaron, porque es un buen muchacho, es muy buen jugador; le ha costado, y diría que es un mensaje para todos los chicos, que se pongan las pilas para darles espacio en el primer equipo”, señaló Marco, quien de paso le envió un mensaje a los aficionados, que suelen pedir la presencia de las jóvenes figuras.

No es solo pedir

“También le digo a la afición que no solo es pedir a los jugadores. Como dije antes, nosotros vemos el día a día. No saben cuál es la dinámica de cada uno de ellos. Toda esa gente que pide jugadores, si al chico no le va bien, son los primeros que piden su cabeza”, comentó Marco.

Marco destacó que le han dado opción a Johnny Myrie porque se ha esforzado, e igual que Gustavo Herrera, deja buenas sensaciones en las prácticas.

“Johnny ha entrado bien y esperamos llevarlo por buen camino. Tanto él como los demás saben que deben tener paciencia y que deben acercarse a los jugadores de experiencia, porque tenerlos al lado es una escuela para ellos”, mencionó Marco.

Gustavo Herrera solo tiene un gol con el Deportivo Saprissa y, para muchos aficionados, no ha mostrado condiciones para ser titular. (Jose Cordero/José Cordero)

Marco comentó que con Gustavo Herrera lo analizan como persona, además de valorar su trabajo y esfuerzo en los entrenamientos. Saprissa arranca la semifinal de visita el jueves próximo contra Cartaginés, a las 8 p.m., en el estadio Fello Meza, y Marco señaló que están listos para tratar de hacer un buen compromiso y buscar los tres puntos.

“El equipo está completo. Gerson Torres se incorporó a los entrenamientos; Mariano tuvo una molestia, pero ya entrenó con el grupo, y Pablo Arboine sí tiene una lesión”, dijo Marco Herrera.

Óscar Duarte, quien acompañó a Marco Herrera en la conferencia de prensa, indicó que la exigencia está al tope para la semifinal.

“Hemos venido mejorando, hicimos una segunda vuelta muy buena y el equipo se encuentra bien. Vamos a trabajar para darle a la afición esa alegría que tanto se merece y que nosotros deseamos y trabajamos para conseguirla”, dijo Óscar Duarte.

Duarte añadió que el objetivo es ser campeones, pero no se descuidan y van paso a paso, pensando en dejar fuera del camino a Cartaginés.

