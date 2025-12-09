Puro Deporte

Vuelve el tema con Gustavo Herrera: Saprissa responde a los aficionados que lo cuestionan

Marco Herrera dijo que el delantero tiene cualidades, aunque aceptó que le ha costado

Por Milton Montenegro

En el último partido de la fase de clasificación del torneo, el panameño Gustavo Herrera fue titular con Saprissa. Apenas jugó el primer tiempo porque fue amonestado, y Vladimir Quesada, técnico de los morados, no lo arriesgó y lo relevó en el complemento.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

