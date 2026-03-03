Saprissa confirma la gravedad de la lesión de Sebastián Acuña

Sebastián Acuña, volante del Deportivo Saprissa, encendió todas las alarmas en el cuadro morado, luego de que salió lesionado el domingo, durante el juego que disputó el equipo de visita contra Guadalupe.

Acuña solo jugó 10 minutos, debido a un problema en la rodilla izquierda, en una acción defensiva. Tras el cobro de un tiro de esquina de los guadalupanos, Gerald Taylor le cayó sobre la rodilla y Acuña debió cederle su lugar a Alberth Barahona.

“El Deportivo Saprissa informa que después de los estudios realizados a nuestro jugador Sebastián Acuña, se confirma la ruptura del menisco interno de su rodilla izquierda. Por lo cual deberá ser sometido a una artroscopia de rodilla. Su tiempo de recuperación se informará una vez finalizado el procedimiento”, informó el cuadro morado.

El cuerpo técnico saprissista debe buscar al sustituto de Acuña, quien en el presente certamen ha jugado en los nueve partidos disputados por el equipo y acumuló 694 minutos en cancha.

Jefferson Brenes y Alberth Barahona son los llamados a sustituir a Sebastián. El domingo, cuando salió lesionado, Barahona ocupó su lugar. Mientras que Brenes ha venido sumando minutos con Medford, en busca de llegar a su mejor nivel.

Sebastián Acuña, jugador del Saprissa salió lesionado del juego entre Guadalupe y Saprissa. Foto: Rafael Pacheco. (Foto: Rafael Pacheco./Foto: Rafael Pacheco.)

Acuña se une a Joseph Mora, Fidel Escobar y Óscar Duarte entre los lesionados de Saprissa, aunque Mora y Escobar, están cerca de regresar. Al panameño ya se le dio el alta médica y está en trabajos para recuperar su condición física.

Respecto a Mora, Hernán Medford, técnico del equipo, dijo el domingo anterior que todavía le falta.

Antes de que se disputara el clásico nacional, los morados reportaron que Joseph Mora posee un problema en uno de sus tobillos. Mora debió ser sustituido en el partido contra San Carlos. Salió en la primera parte, ya que había recibido un fuerte golpe.

Sobre Fidel Escobar, el panameño no juega desde la final del torneo pasado, La Nación reveló que el defensa posee una hernia en la espalda y hasta debió ser infiltrado con tal de recuperarlo lo más pronto posible.

Óscar Duarte tampoco juega desde diciembre pasado, se lesionó en el primer encuentro de la final anterior contra la Liga, en el Estadio Ricardo Saprissa.

Duarte sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla.

“Ya estoy bien, me siento bien, que es lo importante. Hace dos meses que me operaron y todo va de buena forma”, dijo Óscar Duarte en la zona mixta del estadio morado, antes de que se disputara el primer clásico del Clausura, que los morados ganaron 2-1 con goles de Luis Javier Paradela y Ariel Rodríguez desde el punto de penal.

