Saprissa confirma la alineación para enfrentar a Alajuelense

El Deportivo Saprissa está listo para luchar por la victoria contra Alajuelense en el clásico.

Hernán Medford, técnico de los morados, eligió a los once hombres que le harán frente al compromiso.

El partido inicia a las 8 p.m. y Hernán se decidió por la siguiente alineación: Abraham Madriz, Kendall Waston, Pablo Arboine, Gerald Taylor, Jorkaeff Azofeifa, Mariano Torres, Sebastián Acuña, David Guzmán, Bancy Hernández, Luis Paradela y Tomás Rodríguez.

💜 ¡Esta es la alineación del monstruo para enfrentar el clásico! ✅ pic.twitter.com/N8yTqwRuhH — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) February 22, 2026

De ganar, los morados se despegan seis puntos de Alajuelense. Saprissa se ubica en la cuarta posición con 12 puntos, mientras la Liga es quinta con 9 unidades.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.