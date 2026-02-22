En Saprissa aparece una figura que hace tiempo no se veía en el plantel

El Deportivo Saprissa llegó al estadio y con el plantel apareció una figura que hace rato no se ve con el grupo.

Los morados enfrentan el clásico a las 8 p.m. contra Alajuelense y a las 6 p.m. arribaron a la Cueva para afinar detalles de cara al compromiso.

Con el grupo llegó un futbolista, que precisamente la última vez que actuó lo hizo ante su gente y contra la Liga.

Se trata de Óscar Duarte, defensa morado, quien a finales de diciembre del año pasado fue operado en una de sus rodillas.

“Ya estoy bien, me siento bien, que es lo importante. Hace dos meses que me operaron y todo va de buena forma”, dijo Óscar Duarte en la zona mixta, a los diferentes medios que transmitían en directo.

En el primer juego de la final, Duarte solo pudo estar en el campo por 17 minutos, debido a que en ese momento hizo una falta a Joel Campbell, con la mala suerte de que el morado llevó la peor parte, hasta quedar en el césped muy afectado por el dolor. Óscar sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla.

“Todavía no sé cuándo puedo volver, eso se verá con tiempo con el cuerpo médico, pero como dije voy bien”, dijo Duarte, quien se refirió a lo que espera del clásico.

“Siempre es bonito jugar estos encuentros; me toca del otro lado, pero veo al equipo bien. Todos los compañeros andan en buen nivel”, indicó Óscar Duarte.

El jugador regresó a Saprissa en agosto de 2024, luego de una extensa carrera en el exterior que lo hizo militar en equipos como el Brujas de Bélgica, el Espanyol y el Levante de España.

Óscar Duarte se dejó ver en el Estadio Ricardo Saprissa. Aquí, en un partido del año pasado ante Santa Ana. (JONATHAN JIMENEZ)

