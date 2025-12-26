Óscar Duarte fue operado con éxito

El Deportivo Saprissa informó que Óscar Duarte, defensa del club, fue operado con éxito, luego de lesionarse en una rodilla, durante el primer juego de la final pasada contra Alajuelense.
