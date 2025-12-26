Óscar Duarte fue operado con éxito

El Deportivo Saprissa informó que Óscar Duarte, defensa del club, fue operado con éxito, luego de lesionarse en una rodilla, durante el primer juego de la final pasada contra Alajuelense.

“Óscar fue operado el viernes anterior, e inicia su periodo de recuperación. Pendiente de evolución”, señaló Saprissa en un breve comunicado.

Hace una semana, el cuadro morado resaltó que tras completarse los estudios médicos pertinentes a Duarte, se confirmó la ruptura del ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla.

En el primer juego de la final, Duarte solo pudo estar en el campo por 17 minutos, debido a que en ese momento hizo una falta a Joel Campbell, con la mala suerte de que el morado llevó la peor parte, hasta quedar en el césped muy afectado por el dolor.

El zaguero morado salió de cambio por Kenay Myrie. Óscar Duarte se enfrentó a esta dolencia con 36 años. El jugador regresó a Saprissa en agosto de 2024, luego de una extensa carrera en el exterior que lo hizo militar en equipos como el Brujas de Bélgica, el Espanyol de Barcelona o el Levante de España.

Óscar Duarte, defensa del Deportivo Saprissa, fue operado el viernes pasado y debe esperar un tiempo para volver a las canchas. (Jose Cordero/José Cordero)

