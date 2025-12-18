Saprissa confirma el peor diagnóstico para la lesión de Óscar Duarte

Óscar Duarte abandona en camilla la cancha del estadio Ricardo Saprissa, tras lesionarse en la final entre Saprissa y Alajuelense.

Óscar Duarte salió en camilla luego de solo unos minutos de la final entre Saprissa y Alajuelense y desde el primer momento quedó claro que se trataba de algo serio.

Este jueves, el cuadro morado confirmó la grave lesión que sufrió el zaguero:

“Tras completarse los estudios médicos pertinentes al jugador Óscar Duarte, se confirma la ruptura del ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla. El jugador será operado en los próximos días. Pendiente de evolución”, afirma el parte médico.

Las lesiones de ese tipo en la rodilla suelen requerir largos procesos de recuperación, aunque el panorama quedará más claro tras la operación. Por ahora, obviamente Duarte se perderá lo que resta del campeonato.

Duarte solo pudo estar en el campo por 17 minutos, debido a que en ese momento hizo una entrada a Joel Campbell con la mala suerte que él quedó en el césped muy afectado por el dolor que tenía.

El zaguero morado salió de cambio por Kenay Myrie. Óscar Duarte se enfrenta a esta dolencia con 36 años. El jugador regresó a Saprissa en agosto de 2024, luego de una extensa carrera en el exterior que lo hizo militar en equipos como el Brujas de Bélgica, el Espanyol de Barcelona o el Levante de España.

Duarte además fue mundialista en tres ocasiones con la Selección de Costa Rica, en Brasil 2014 de hecho marcó una diana contra Uruguay en la fase de grupos, también participó en Rusia 2018 y en Catar 2022.

Para la S la pérdida de Duarte es un golpe fuerte a su defensiva, de hecho en el partido contra la Liga el ajuste que hizo Vladimir Quesada fue pasar a Gerald Taylor a la parte central para que Myrie se colocara en la banda.