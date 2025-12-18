Puro Deporte

Saprissa confirma el peor diagnóstico para la lesión de Óscar Duarte

El defensa del Saprissa Óscar Duarte salió lesionado del juego de ida de la final ante Alajuelense

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Saprissa vs LDA
Óscar Duarte abandona en camilla la cancha del estadio Ricardo Saprissa, tras lesionarse en la final entre Saprissa y Alajuelense. (Mayela Lopez/Mayela López)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Óscar DuarteDeportivo SaprissaSaprissaFinal Torneo Apertura 2025
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.