Saprissa confirma a su nuevo preparador físico

Ante la salida del uruguayo Marcelo Tulbovitz como preparador físico del equipo, la dirigencia de Saprissa se movió rápido y este viernes anunció al nuevo profesional en el cargo.

“El Deportivo Saprissa se complace en anunciar la incorporación del experimentado preparador físico Erick Sánchez, quien regresa a la institución para integrarse al cuerpo técnico del primer equipo masculino de cara al Torneo de Apertura 2026″, informó Saprissa.

La Nación dio a conocer el jueves que Sánchez, quien estaba en Inter San Carlos, renunció y era el candidato para llegar a la institución morada.

Sánchez cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol nacional e internacional, destacando su participación en tres Copas del Mundo de la FIFA junto a la Selección Nacional de Costa Rica: Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

Erick Sánchez es el nuevo preparador físico de Saprissa. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Su carrera profesional inició en las Divisiones Menores de Saprissa entre 2003 y 2009, etapa en la que comenzó a consolidar un camino que hoy lo posiciona como uno de los profesionales más reconocidos y respetados del fútbol costarricense.

“La institución se enorgullece de contar nuevamente con un profesional de la trayectoria y capacidad de Erick Sánchez, y le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, en la que asumirá la coordinación de toda el área de desarrollo y preparación física de los equipos del club”, destacó Saprissa en un comunicado de prensa.

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