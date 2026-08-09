Saprissa con muchas variantes y una sorpresa en la alineación

Saprissa está preparado para enfrentar a Puntarenas de visita en el Estadio Miguel Lito Pérez. Morados y porteños se miden a las 8 p.m., compromiso que se puede ver por Fox.
Hernán Medford, técnico de los morados, definió el once estelar para medirse a los chuchequeros y en la formación hay una sorpresa. Se trata del joven José Gabriel Carvajal, lateral derecho de 21 años, quien debuta en el campeonato.
Saprissa llega invicto a territorio porteño con cuatro victorias, dos en el torneo local y la misma cantidad en la Copa Centroamericana de la Concacaf, y Medford espera que su escuadra siga por el mismo camino.
Saprissa alinea con: Abraham Madriz, Gerald Taylor, Pablo Arboine, Gabriel Carvajal, Joseph Mora, Mathías Elizondo, Luis Paradela, Jefferson Brenes, Keyshwen Arboine, Orlando Sinclair y Ariel Rodríguez.
1️⃣1️⃣ Así jugaremos hoy en Puntarenas FC 💜— Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) August 9, 2026
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