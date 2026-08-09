Puro Deporte

Saprissa con muchas variantes y una sorpresa en la alineación

Los morados son líderes y buscan la tercera victoria seguida en el torneo

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Por Milton Montenegro
02 de agosto del 2026. Estadio Ricardo Saprissa. 16:00 hrs. El Deportivo Saprissa se enfrenta al San Carlos FC en la jornada 2 del Torneo de Apertura 2026 del Campeonato Nacional de fútbol de la Primera División. En la foto: los técnicos Hernán Medford y Walter Centeno y acciones importantes del juego. Foto: Albert Marin.
Abraham Madriz es indiscutible en el marco de Saprissa. (Albert Marin /Saprissa vs San Carlos)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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