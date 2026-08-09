Saprissa con muchas variantes y una sorpresa en la alineación

Saprissa está preparado para enfrentar a Puntarenas de visita en el Estadio Miguel Lito Pérez. Morados y porteños se miden a las 8 p.m., compromiso que se puede ver por Fox.

Hernán Medford, técnico de los morados, definió el once estelar para medirse a los chuchequeros y en la formación hay una sorpresa. Se trata del joven José Gabriel Carvajal, lateral derecho de 21 años, quien debuta en el campeonato.

Saprissa llega invicto a territorio porteño con cuatro victorias, dos en el torneo local y la misma cantidad en la Copa Centroamericana de la Concacaf, y Medford espera que su escuadra siga por el mismo camino.

Saprissa alinea con: Abraham Madriz, Gerald Taylor, Pablo Arboine, Gabriel Carvajal, Joseph Mora, Mathías Elizondo, Luis Paradela, Jefferson Brenes, Keyshwen Arboine, Orlando Sinclair y Ariel Rodríguez.

1️⃣1️⃣ Así jugaremos hoy en Puntarenas FC 💜



🫱🏻‍🫲🏼 MultiSpa pic.twitter.com/4jjDpmYMmj — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) August 9, 2026

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.