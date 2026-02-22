Puro Deporte

Saprissa chotea a Alajuelense con tifo dedicado a la 31: vea las imágenes

Así fue el mensaje que Saprissa le envió a Liga Deportiva Alajuelense antes de que empezara el clásico nacional

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Clásico Saprissa vs Alajuelense.
Este es el tifo con el que se dio paso al clásico nacional entre Saprissa y Lia Deportiva Alajuelense. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseSaprissaDeportivo SaprissaClásico NacionalClausura 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.