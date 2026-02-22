Saprissa chotea a Alajuelense con tifo dedicado a la 31: vea las imágenes

Este es el tifo con el que se dio paso al clásico nacional entre Saprissa y Lia Deportiva Alajuelense.

El Deportivo Saprissa empezó a generar expectativa desde los días previos al clásico nacional contra Liga Deportiva Alajuelense, dando algunos adelantos sobre el recibimiento que estaba preparando para este juego.

Porque esta es la primera vez que los dos clubes con las aficiones más numerosas del país vuelven a verse las caras, después del clásico del 20 de diciembre, en el que la Liga conquistó su estrella 31 en el fútbol nacional.

Y la afición morada junto al club quería darle un mensaje a los rojinegros. Para eso echaron rienda suelta de la creatividad y diseñaron la portada de un periódico llamado La Sapri Hora, que con fecha del 20 de diciembre de 2014, en primera plana tituló: “Saprissa gana la 31 y es el rey de copas”.

La lluvia cedió antes de que empezara el clásico nacional entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Esa portada también se le entregó a cada aficionado y como titular secundario decía: “Campeón Invierno 2014″.

Según Saprissa, ese rotativo ficticio costaba ¢90 y también contempla esta frase: “¡Cuando ganamos la 31 aún se imprimían los periódicos!”.

Valga aclarar que en la actualidad, a estas alturas en 2026, los medios escritos de circulación nacional continúan con su versión impresa, como La Nación, La Teja, El Financiero, La República y Diario Extra. Y que quienes compran los periódicos corresponden a un público muy fiel, que siempre espera la mejor información.

Gran recibimiento de la afición morada en el Ricardo Saprissa para el Clásico Nacional.

Después de eso, hasta la lluvia fue cómplice, porque el diluvio que cayó antes del juego, aunque provocó que la cancha se volviera más rápida, firmó una tregua con la afición.

Como información general, desde horas antes, Saprissa brindó una explicación sobre lo que iba a ser esa salida de los equipos.

Esta aficionada observa la portada de un periódico que Saprissa le entregó a cada de las personas que llegó al estadio. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Lo que para otros son éxitos inéditos, para nosotros son objetivos cumplidos hace décadas. Con un mosaico donde el estadio es protagonista y un tifo gigante (que sigue una tendencia específica de los grandes clubes del mundo), le recordaremos al país entero que somos y seguiremos inalcanzables, en todos los aspectos”, detalló el club.

De paso, la institución morada le hizo un reconocimiento a Jefferson Brenes por haber llegado hace unos días a 100 partidos con el club.

Todo esto iba acompañado de un juego de pólvora que querían que fuera dentro del propio Estadio Ricardo Saprissa. Sin embargo, las autoridades pertinentes no giraron la autorización para eso.

¿Por qué Alajuelense sí ha podido hacerlo? “Yo creo que sería injusto decirlo así, porque nosotros tramitamos los permisos en regla con empresas autorizadas y todo se ha podido hacer en orden sin mayor inconveniente”, expresó el directivo de la Liga, León Weinstok, en la transmisión de Columbia.

La previa del clásico en imágenes

Las capas fueron las mejores aliadas de la afición en un clásico nacional pasado por lluvia. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Al momeno del partido entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense la lluvia mermó su caudal. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Así fue la llegada de Saprissa a su casa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Santiago van der Putten se tomó un café antes del clásico. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La lluvia no estropeó que la afición de Saprissa recibiera a su equipo como quería. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

21/02/2026 Estadio Ricardo Saprissa, Tibás. Nueva edición del clásico del fútbol costarricense. El Deportivo Saprissa recibió a la Liga Deportiva Alajuelense, en partido de la Jornada 8, Torneo de Clausura, Liga Promérica 2026. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

