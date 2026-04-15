Saprissa busca apagar el morbo a las bajas en el equipo antes de la final de Copa

Jefferson Brenes es uno de los 8 futbolistas que no viajó con Saprissa a Liberia para jugar la final del Torneo de Copa.

Saprissa quiere total concentración en la final del Torneo de Copa. Los morados desean dejarse el trofeo que disputarán contra Sporting y por eso salieron al paso de cualquier comentario o morbo alrededor del equipo.

Recientemente se dio a conocer que Jefferson Brenes y Bancy Hernández no viajaron a Liberia y para algunos es un castigo, debido a una foto que circula en redes sociales, donde se ve a ambos junto a unas supuestas botellas de licor.

“La institución reitera que mantiene su enfoque en la preparación deportiva y no emitirá criterio sobre especulaciones ni rumores infundados que busquen afectar a nuestro equipo en una semana crucial”, informó Saprissa en un comunicado de prensa.

En la información, Saprissa resaltó que se encuentra a las puertas de una nueva final del Torneo de Copa, con el equipo plenamente enfocado en la consecución de este objetivo.

“En línea con la estrategia deportiva definida para este certamen, y tal como ha ocurrido en compromisos anteriores, el club ha tomado la decisión de no contar con algunos jugadores de la plantilla profesional, con el propósito de cumplir con los requerimientos de la competición y brindar oportunidad a futbolistas de nuestras divisiones menores” señaló el club.

De acuerdo a la planificación deportiva, los tibaseños confirmaron que los jugadores que no realizaron el viaje con el equipo son: Abraham Madriz, Pablo Arboine, Bancy Hernández, Jorkaef Azofeifa, Ricardo Blanco, Jefferson Brenes, Deyver Vega y David Guzmán.

Saprissa y Sporting juegan esta noche a las 7 p.m. en el Estadio Edgardo Baltodano; el ganador será el campeón del Torneo de Copa. En caso de que el juego termine empatado, se procede de inmediato a los lanzamientos desde el punto de penal.

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