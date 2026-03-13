Saprissa arrasa otra vez y deja atrás a Alajuelense

El Deportivo Saprissa vuelve a destacar en un área donde, por lo general, siempre supera a los demás, y a algunos con mucha diferencia.

Lo hizo en el Apertura 2025, y esta vez, en la primera vuelta del Clausura, ya le saca una gran diferencia a Alajuelense.

La UNAFUT dio a conocer los datos oficiales de asistencia y recaudación correspondientes a la primera fase del Clausura 2026, y los morados arrasan, sobre todo en cuanto a recaudación se refiere.

Unafut informó que el club tibaseño movilizó a su estadio a 56.072 aficionados y tuvo una recaudación de ¢173.164.892.

Las gradas también juegan: asistencia y recaudación tras la primera vuelta 🏟️📊 pic.twitter.com/GhFWPPDEz0 — UNAFUT (@UnafutOficial) March 13, 2026

Mientras, la Liga, que aparece en el segundo lugar, tuvo una asistencia de 38.820 y una recaudación de ¢73.173.088; o sea, a nivel de colones, entre morados y manudos hay una diferencia de casi ¢100 millones: fue de ¢99.991.804.

En tercer lugar aparece Herediano con 12.111 aficionados y casi ¢28 millones. Sporting es el club que menos afición movilizó, con apenas 2.790 y una recaudación de ¢9.818.000.

Saprissa fue local en el clásico de la primera vuelta, que ganó con marcador de 2-1 el pasado 21 de febrero; en la segunda vuelta les tocará enfrentarse en el estadio Alejandro Morera Soto.

En el Apertura 2025, Saprissa se consolidó como el líder en ambos rubros, tanto en la fase regular como en la etapa final del campeonato.

El conjunto morado recaudó cerca de ¢386 millones a lo largo del certamen y llevó aproximadamente a 140 mil aficionados al estadio Ricardo Saprissa.

El Deportivo Saprissa festeja dentro y fuera de la cancha. En el orneo es segundo con 21 puntos y en las gradas es el equipo que más afición lleva al estadio. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

En la segunda posición apareció Alajuelense, también en ambas categorías, con una recaudación de ¢313 millones y poco más de 83 mil espectadores que asistieron al estadio Alejandro Morera Soto.

En el Clausura 2024 se dio la misma situación: Saprissa fue el de más asistencia y recaudación, tras la fase regular.

El Monstruo llevó a La Cueva a un total de 143. 540 personas, superando por 52. 253 aficionados al segundo lugar, Liga Deportiva Alajuelense. En recaudación, los morados contabilizaron ¢312.959.016 y superaron a la Liga en casi ¢123 millones de colones. Alajuelense recaudó ¢189.971.508.

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