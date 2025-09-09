Saprissa apunta a la recuperación ante Puntarenas con plantel casi completo

El Deportivo Saprissa está listo para volver a la competencia y tratar de reencontrarse con el triunfo, tras dos compromisos sin victorias. En este mes, los tibaseños tienen varios encuentros.

Los morados, quienes empataron 0-0 contra Motagua en la Copa Centroamericana de la Concacaf y luego perdieron como locales 0-1 ante Alajuelense, viajaron a Puntarenas, donde este miércoles enfrentarán al cuadro chuchequero.

El juego será a las 7 p.m. en el Estadio Miguel “Lito” Pérez y tendrá la particularidad de que se disputará sin público, debido al impedimento impuesto por el Ministerio de Salud, que ha solicitado algunas reparaciones y mejoras en varias de las graderías.

Saprissa tendrá prácticamente equipo completo, tras recuperar a varias figuras que estaban en rehabilitación, como Deyver Vega, Óscar Duarte, David Guzmán y el argentino Nicolás Delgadillo.

Otro que quizá pueda aparecer es Mauricio Villalobos, quien salió lesionado en el duelo frente a Motagua de Honduras hace dos semanas.

Los morados probablemente no contarán con el panameño Fidel Escobar, quien jugó como titular en los dos partidos de la eliminatoria con su selección, el último el lunes pasado frente a Guatemala.

Vladimir Quesada, técnico del plantel, debe definir si usará a los seleccionados nacionales Joseph Mora, Kenay Myrie y Sebastián Acuña. Joseph es titular en la Tricolor, Kenay tuvo algunos minutos ante Nicaragua y Acuña no ha sido tomado en cuenta. Habrá que esperar si tendrán participación en el duelo contra Haití.

LEA MÁS: Saprissa se viraliza imitando el entrenamiento de Rocky: descubra el motivo

Vladimir y los jugadores han manifestado que saldrán adelante tras quedar fuera de la competencia internacional y perder el clásico.

“Hay que ir al frente y no darle muchas vueltas a lo sucedido. Y no es que a uno no le duela, pero se debe buscar la forma de avanzar y no atascarse”, dijo Vladimir Quesada tras el clásico.

Mientras que Mariano Torres repetía: “Nos vamos a levantar, nos vamos a levantar”.

Ganar de visita ante el cuadro naranja es una buena posibilidad, porque los tres puntos pueden impulsar a los tibaseños del cuarto al tercer o segundo lugar, dependiendo de lo que suceda con Herediano, que es tercero con 11 unidades, una más que Saprissa, y el miércoles jugará de visita contra Cartaginés.

La última vez que el Deportivo Saprissa visitó a Puntarenas, se llevó la victoria 2-1. (La Nación/Cortesía: Puntarenas FC)

Para Puntarenas será el cuarto juego como local, pero apenas el segundo en su estadio. El anterior, contra Liberia, lo disputó en el Lito Pérez y perdió 0-3, mientras que ante la Liga empató 0-0 y perdió 1-2 frente a San Carlos, encuentros que se efectuaron en el Estadio Ernesto Rohrmoser.

Los chuchequeros solo tienen una victoria en el certamen, de visita ante Herediano, y están en la sétima posición con cinco puntos.

Tras jugar el miércoles ante Puntarenas, el domingo a las 11 a.m. el conjunto tibaseño recibirá a Guadalupe en el Estadio Ricardo Saprissa. Ese día se efectuará la tradicional carrera de botargas (mascotas de empresas), que suele ser muy popular entre los aficionados.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.