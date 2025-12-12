Saprissa anuncia su alineación para enfrentar a Cartaginés

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo . Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.

El Deportivo Saprissa está listo para encarar la semifinal contra Cartaginés . Vladimir Quesada, técnico de los morados, definió el once estelar para el partido que inicia a las 8 p.m.

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

