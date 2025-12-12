Saprissa anuncia su alineación para enfrentar a Cartaginés

El Deportivo Saprissa está listo para encarar la semifinal contra Cartaginés. Vladimir Quesada, técnico de los morados, definió el once estelar para el partido que inicia a las 8 p.m.
