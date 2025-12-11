Cartaginés vs. Saprissa: el partidazo que nadie se quiere perder y solo se verá en este canal

La fiesta grande del fútbol nacional ya comenzó, y en ella están invitados Cartaginés y el Deportivo Saprissa, quienes esta noche tendrán un pulso que nadie se quiere perder. Los brumosos enfrentan a los morados en el Estadio Fello Meza, partido que usted puede seguir por la señal de FUTV.

Parejos Copiado!

Duelo cerrado, vaticinan los cuerpos técnicos de ambos equipos, y si miramos los resultados del torneo, todo indica que así será. Cartaginés goleó a Saprissa 3-0 en la primera vuelta; en la segunda, los tibaseños sudaron más de la cuenta para ganar 2-1 en la “saprihora”, con gol de Gerald Taylor. Mientras tanto, en la Copa Centroamericana, los saprissistas ganaron 2-0.

“Va a ser una semifinal dura, a pesar de que hemos sido competitivos en los dos partidos que hemos jugado contra ellos en el torneo regular y en la Concacaf. Sabemos que el rival tiene un equipo de jerarquía, que sabe jugar estas instancias, y nosotros hemos hecho un torneo competitivo. Nos toca preparar el partido para esta serie”, dijo Andrés Carevic, técnico de Cartaginés.

Balanza morada Copiado!

Pero si nos basamos en los números y en la historia, la balanza se inclina a favor de Saprissa, según dio a conocer la Unafut. Los datos de Martín Soto, historiador y estadígrafo, señalan que Cartaginés y Saprissa disputarán la sétima semifinal entre ambos. De las seis anteriores, los morados se impusieron en cinco y los brumosos en una. Andrés Carevic será el segundo técnico argentino en dirigir una fase final con el Cartaginés; en 1977-78 y 1989-90, Armando Mareque comandó a los blanquiazules. De las últimas dos semifinales disputadas entre ambos, iniciando en el estadio Fello Meza, los tibaseños se llevaron la victoria en el primer juego: Clausura 2020 y Apertura 2023.

A ganar fuera Copiado!

En el Clausura 2020, Saprissa prácticamente liquidó la serie al golear 0-4. Michael Barrantes, Ariel Rodríguez, Christian Bolaños y Johan Venegas fueron los anotadores. En el choque de vuelta, Cartaginés ganó 2-3 en el Saprissa, pero no le alcanzó para avanzar. Marcel Hernández, en ese entonces, hizo los tres goles de los brumosos.

En el Apertura 2023, Javon East y Warren Madrigal hicieron los tantos de los morados en el Fello Meza. En el choque de vuelta en Tibás, Saprissa aplastó 4-0, con anotaciones de Jefferson Brenes, Fidel Escobar, Ariel Rodríguez y Orlando Sinclair.

“Nos preparamos para ir a ganar de visita y luego ir viviendo los momentos. Es bueno cuando todo el equipo está bien y disponible para jugar, porque eso hace que individualmente mejoremos y grupalmente nos veamos mejor”, expresó Óscar Duarte, defensa de Saprissa.

Triunfos brumosos Copiado!

Pero ojo, morados: no se pueden confiar, porque en la historia reciente, Cartaginés suma tres victorias al hilo en su cancha ante un Monstruo al que se le ha vuelto complejo visitar Cartago. Lejos de casa, Saprissa solo ha podido ganar tres partidos: en la primera fecha, con un tanto en el cierre, ante Pérez Zeledón, que jugó buena parte del juego con un hombre menos.

Para Óscar Duarte, lo que sucedió antes es parte del pasado, y en semifinales se verá a otro Saprissa. “Hemos venido mejorando; hicimos una segunda vuelta muy buena. Considero que el equipo se encuentra bien y vamos a trabajar para darle esa alegría a la afición, que tanto se merece y que, obviamente, todos nosotros queremos: quedar campeones”, mencionó Duarte.

😈 Hoy juega el Monstruo 😈



🕖 8 p.m. 📍Fello Meza ⚽️ vs Cartaginés pic.twitter.com/41QS8Z3iD5 — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) December 11, 2025

Lo respalda Copiado!

El mismo discurso aplicó Vladimir Quesada, técnico morado, quien añadió que hace nueve fechas se propusieron mejorar en todos los aspectos respecto a la primera vuelta. “Todos nuestros números mejoraron y eso, de alguna manera, nos alienta a entender que se están haciendo las cosas bien”, dijo Vladimir Quesada.

Los uniformes Copiado!

Cartaginés saldrá a la cancha con camiseta azul, pantaloneta blanca y medias azules. El uniforme del portero será camiseta, pantaloneta y medias rojas. Saprissa vestirá camiseta, pantaloneta y medias cremas. El arquero llevará camiseta, pantaloneta y medias moradas.

El árbitro Copiado!

El árbitro del juego será Keylor Herrera, quien estará asistido por Danny Sojo y Luis Granados. El secretario arbitral será Josué Ugalde. El árbitro VAR será David Gómez y Marianela Araya será la AVAR.

Keylor Herrera vuelve a estar presente en un duelo entre Cartaginés y el Deportivo Saprissa. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

