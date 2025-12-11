Puro Deporte

Gol de visita, empates y gran final: estas son las reglas clave de las semifinales del torneo en Costa Rica

Conozca cómo se resuelve la fase final del Torneo de Apertura 2025

Por Milton Montenegro

Las semifinales del Torneo de Apertura 2025 del fútbol nacional iniciaron con el empate 1-1 de Liberia contra Alajuelense. Esta noche es el turno para ver qué ofrecen en cancha Cartaginés y Saprissa.








