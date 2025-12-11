Gol de visita, empates y gran final: estas son las reglas clave de las semifinales del torneo en Costa Rica

Las semifinales del Torneo de Apertura 2025 del fútbol nacional iniciaron con el empate 1-1 de Liberia contra Alajuelense. Esta noche es el turno para ver qué ofrecen en cancha Cartaginés y Saprissa.

Pero apenas en el arranque ya hay algunas preguntas que requieren respuesta, como, por ejemplo: ¿el gol de visita que anotó la Liga vale doble?, ¿qué pasa si en una semifinal los equipos empatan en todo?, ¿quién avanza?

Y si los manudos no ganan la semifinal y deben esperar rival para disputar la gran final, ¿cuál equipo cierra como local en la final de la segunda fase?

Recordemos que Alajuelense obtuvo el primer puesto y esto le da derecho a disputar una gran final, en caso de no ganar la segunda ronda. Si los rojinegros también se llevan esta fase, automáticamente, el 20 de este mes, se proclamarán campeones.

¿El gol de visita vale doble?

No. De acuerdo con el reglamento del campeonato de la Unafut, la regla del gol visitante no existe como criterio de desempate en semifinales, la final o la gran final.

¿Qué pasa si hay empate en todo en semifinales, final y gran final?

El artículo 95 del Reglamento de Competición establece que, si ambos equipos tienen el mismo número de goles y puntos acumulados al final del tiempo reglamentario del partido de vuelta, el criterio de desempate será determinado de la siguiente manera: se jugará una prórroga (dos tiempos de 15 minutos cada uno, con un descanso de 5 minutos al final del tiempo reglamentario, pero no así entre las dos partes de la prórroga). Si la prórroga termina empatada, se ejecutarán lanzamientos desde el punto de penal.

Cartaginés y el Deportivo Saprissa se miden esta noche a las 8 p.m. en el Estadio Fello Meza. (Jose Cordero/José Cordero)

Si la Liga no gana la segunda fase, ¿quién cierra como local la final?

Las normas de competición de la Unafut establecen que los dos ganadores de la serie semifinal jugarán una final a visita recíproca. Cerrará como local el equipo que haya estado mejor ubicado en la tabla de posiciones de la fase regular del campeonato. Este sería Alajuelense; si los rojinegros no clasifican, cerraría en casa el que pase entre Saprissa y Cartaginés, pues ambos terminaron arriba de Liberia.

En caso de que se diera una gran final, la disputará el ganador de la fase regular (Alajuelense) contra el ganador de la fase final, a visita recíproca. Cerrará como local el equipo que haya estado mejor ubicado en la tabla de posiciones de la fase regular del campeonato (Alajuelense).

Por su parte, si el ganador de la fase regular es el mismo de la fase final, automáticamente obtendrá el título de campeón nacional del Campeonato Apertura 2025. En este caso, el subcampeón será el equipo perdedor de la final de la segunda fase.