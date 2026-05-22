Saprissa anuncia salida de alguien muy querido en el club

En su momento, el regreso de Marcelo Tulbovitz fue considerado como un verdadero “fichaje bomba” por parte del Deportivo Saprissa.

Pero ahora, el preparador físico se marcha del club y esta salida sin duda alguna que resulta dolorosa para muchos morados, incluido Hernán Medford, quien quería que siguiera en el club.

Marcelo Tulbovitz se marcha de Saprissa. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

¿Qué pasó? “La institución realizó una oferta formal esta semana, la cual fue rechazada por Tulbovitz, quien finaliza así una nueva etapa como parte del cuerpo técnico morado”, informó Saprissa en un comunicado oficial.

El cuadro morado destacó que Marcelo Tulbovitz volvió al país para incorporarse al cuerpo técnico del Deportivo Saprissa en agosto anterior, con el profesionalismo y compromiso con el club que siempre le ha caracterizado.

Durante esta segunda etapa con el Monstruo, el uruguayo fue parte de un equipo que disputó dos finales de segunda ronda, que el club perdió, ante Alajuelense y Herediano. Lo que sí conquistó fue el Torneo de Copa 2025-2026.

“Saprissa agradece profundamente la entrega y dedicación de Marcelo defendiendo la ‘S’, y le desea el mayor de los éxitos en sus próximos retos profesionales”, se lee en el pronunciamiento de Saprissa.

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