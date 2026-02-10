Saprissa anuncia la salida de una de sus figuras al River Plate

El Deportivo Saprissa continúa exportando figuras, y esta vez, se abre las puertas del fútbol de Argentina.

El River Plate será la nueva casa de una de las jugadoras más destacadas del equipo femenino.

“El Deportivo Saprissa informa que la jugadora Verónica Matarrita pasa al fútbol argentino tras firmar con el conjunto de River Plate”, informó el cuadro morado.

La delantera, oriunda de Isla Venado, debutó en primera división con el equipo tibaseño en el año 2022 con apenas 17 años de edad. Desde ese momento se confirmó como una de las jugadoras más habituales del cuadro saprissista.

“Matarrita llega al fútbol sudamericano luego de su paso con el Monstruo, club con el que consiguió el Torneo de Copa 2024 y constantes llamados a las Selecciones Nacionales Sub 17, Sub 20 y Mayor”, señaló Saprissa.

Saprissa resaltó que Verónica, nacida el 5 de noviembre de 2005, ya se integró a los entrenamientos del conjunto Millonario, club que cuenta en su palmarés con un total de once cetros nacionales, un torneo de Copa Federal y un tercer lugar en Copa Libertadores.

Verónica Matarrita jugó tres años con el Saprissa ante de irse a River Plate. (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)

