Saprissa anuncia la renovación de uno de los jugadores que muchos aficionados no querían

El Deportivo Saprissa anunció este viernes la renovación de uno de los jugadores más señalados al principio de la temporada, pero que, gracias a su esfuerzo y buen rendimiento, no solo logró ganarse el respeto de los seguidores morados, sino incluso el llamado a la Selección Nacional.

Mediante un boletín de prensa, la institución morada anunció la renovación del contrato del jugador Jorkaeff Azofeifa por los próximos dos años.

“A sus 25 años, Azofeifa ha demostrado resiliencia y carácter desde su infancia. Originario de Matina, Limón, enfrentó importantes desafíos personales, los cuales logró superar con el respaldo de su familia, encontrando en el fútbol un camino de crecimiento y superación”, se indicó en el boletín.

Su carrera inició en Limón; posteriormente continuó en Guadalupe FC, hasta llegar al Deportivo Saprissa, institución a la que se incorporó en julio de 2023.

Desde su llegada, acumula 67 partidos oficiales y ha sido parte de la obtención de dos títulos nacionales, destacando por su compromiso, entrega y competitividad dentro y fuera del terreno de juego.