Puro Deporte

Saprissa anuncia la renovación de uno de los jugadores que muchos aficionados no querían

El Deportivo Saprissa dio a conocer este viernes la renovación de uno de sus futbolistas cuestionados en el pasado

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Por Juan Diego Villarreal
Jorkaeff Azofeifa, defensor del Deportivo Saprissa.
Jorkaeff Azofeifa tiene 25 años y actualmente es seleccionado nacional. (Foto: Andrey Hernández. /Foto: Andrey Hernández.)







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Jorkaeff AzofeifaDeportivo SaprissaRenovación de contrato
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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