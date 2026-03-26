Medford explota contra extranjeros que estuvieron en Saprissa: ‘Nos retrocedieron tres o cuatro años’

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, no se guardó nada al expresar lo que se encontró en las ligas menores del club.

El timonel, quien en la semifinal del Torneo de Copa contra Liberia alineó a cinco jóvenes como titulares, destacó el buen accionar de Thiago Cordero, Alberth Barahona, Julián González, Matías Elizondo y Kenneth González frente a los pamperos. Los tibaseños empataron 1-1 ante los pamperos.

Con la presencia de los muchachos cumplió con la regla del certamen, que exige 360 minutos con menores nacidos del 2005 al 2009.

Hernán habló fuerte sobre lo complejo que ha sido para la institución tener una liga menor competitiva.

“Los que están ahí, Enrique Rivers, Erick Lonis, Roy Myers, Christian Bolaños y el mismo Vladimir (Quesada), que son todos nacidos aquí (en Saprissa), están tratando de mejorar tres o cuatro años perdidos, y son tres o cuatro años perdidos, te lo juro”, dijo Medford.

Para el entrenador morado, Saprissa perdió tiempo en el trabajo con sus jóvenes por la mala preparación de los técnicos anteriores.

“De los que estaban, y ustedes saben quiénes son los que estaban, los de afuera, los extranjeros. Vieras qué difícil recuperar tres o cuatro años que esos señores dejaron aquí botados”, señaló Hernán.

Para Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, los españoles que estuvieron en ligas menores del club retrocedieron todo lo que se laboró con los jóvenes. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Medford añadió que la organización de Saprissa hace lo posible para mejorar el trabajo con los menores.

“Hay gente con gran capacidad, como los preparados que están en Saprissa. Están tratando de recuperar algo que en el tiempo de ellos se hizo muy bien, pero vino esta gente de afuera y nos retrocedieron tres o cuatro años. Esto de los jóvenes ha estado complicado y hemos venido tratando de ver cómo corregir. Yo estoy llegando, hace poco llegué a Saprissa, pero la gente que mencioné trata de arreglar y mejorar ese tipo de cosas”, apuntó Medford.

El estratega morado tuvo esta reacción tras elogiar a sus jóvenes, pero, ante una consulta en la conferencia de prensa sobre cómo darles más presencia en cancha a los muchachos, el entrenador añadió que se deben llevar poco a poco y comentó que a muchos debieron prepararlos.

“Ahí es cuando uno habla y les dice a ustedes (prensa) que nos demos más valor aquí en Costa Rica, porque aquí hay gente que sabe, gente muy profesional y preparada, como la hay en Saprissa. Lamentablemente tuvo que venir gente de afuera a retrocedernos tres o cuatro años a nivel de divisiones menores. Qué triste, qué triste realidad, pero qué dicha que ahora gente nacida en Saprissa está tratando de cambiar todo eso, pero se necesita su tiempo”, expresó Hernán Medford.

Hernán resaltó que, para el compromiso ante Liberia, obligado por la regla a usar jóvenes, lo hizo seguro de sus decisiones.

“Si yo vine con estos muchachos es porque estaba convencido, no iba a venir con dudas. Siempre lo he dicho: el jugador que esté en Saprissa puede jugar en cualquier momento, son parte del equipo. Estaba claro que había que combinar con los jóvenes, quienes demostraron cosas muy buenas, y fue un buen partido, tanto en ofensiva como en defensiva. Entendieron bien la estrategia, son muchachos que quieren sumar y terminé muy contento”, opinó Medford.

Saprissa enfrenta a Liberia en el juego de vuelta de la semifinal del Torneo de Copa, el próximo domingo a las 4 p.m., el vencedor se medirá en la final del 15 de abril, al ganador de la serie entre Puntarenas y Sporting.

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