Hernán Medford lanza un dardo que apunta directo a Alajuelense

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, terminó satisfecho con el empate 1-1 que consiguió su equipo en la semifinal del Torneo de Copa contra Liberia.

Los morados encararon el compromiso con 12 bajas, debido a los llamados a la Selección, lesionados y la ausencia de Luis Javier Paradela y Bancy Hernández, convocados por Cuba y Nicaragua, respectivamente. Además, por decisión técnica, no estuvieron Kendall Waston y Mariano Torres.

Por eso, Medford sonrió con el resultado y hasta hizo un comentario que, aunque no lo mencionó, iba directo contra Alajuelense.

“Salgo muy contento con el empate, porque este es un partido de 180 minutos, venir de visita ante un Liberia que ha complicado mucho. No me acuerdo, si ustedes me pueden recordar, cuánto fue el último marcador que tuvo Liberia en casa en el Torneo de Copa, que fue muy bueno y solvente”, dijo Medford, en clara alusión a la victoria 3-1 de los aurinegros contra la Liga en este certamen.

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, resaltó el buen trabajo de Liberia y recordó que, antes de medirse a su equipo, los liberianos ganaron en casa 3-1 a Alajuelense en el Torneo de Copa. (Jose Cordero/José Cordero)

Hernán habló en conferencia de prensa luego del partido entre su escuadra y el conjunto guanacasteco.

“Nosotros veníamos con eso del último encuentro que hicieron ellos y la estrategia que montamos fue bastante bien entendida por los muchachos, lo hicieron muy bien, porque llevarse un punto de esta cancha no es tan fácil. Liberia ha venido bien y ha ido a ganar afuera también. Para mí, todos mis jugadores son importantes y lo demostraron”, destacó Medford.

Saprissa enfrenta a Liberia en el juego de vuelta de la semifinal del Torneo de Copa, el próximo domingo a las 4 p.m.; el vencedor se medirá, en la final del 15 de abril, al ganador de la serie entre Puntarenas y Sporting.

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