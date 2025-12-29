Saprissa anuncia dos refuerzos extranjeros

El Deportivo Saprissa terminó con las incertidumbres, despejó cualquier duda y confirmó la contratación de sus nuevos extranjeros.

“El Deportivo Saprissa le da la más cordial bienvenida al delantero panameño Tomás Rodríguez Mena, quien se suma a nuestro club por un periodo de un año en condición de préstamo”, comunicó Saprissa.

El cuadro tibaseño también le dio la bienvenida a Bancy Hernández, extremo de la selección de Nicaragua y quien fue figura del Real Estelí en su país.

En declaraciones al departamento de prensa de los morados, Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, mencionó que desde hace un tiempo le siguen la pista a Tomás Rodríguez.

“Desde junio pretendíamos a Tomás y por diferentes razones no logramos traerlo antes. Hoy estamos felices de contar con un jugador de su categoría. Las negociaciones se han dado de forma directa entre Saprissa y el jugador. El club Sporting San Miguelito ha sido facilitador en esta operación entre las partes, sin obtener beneficio económico, y estamos muy agradecidos con ellos”, mencionó Erick Lonis.

Tomás Rodríguez nació el 9 de marzo de 1999 en Ciudad de Panamá, fue formado en el Alianza FC del país canalero, donde debutó en la máxima categoría el 9 de octubre de 2016. Con ese cuadro, jugó un total de 47 encuentros y anotó cinco goles.

Posteriormente, en el año 2020, pasó al Sporting San Miguelito y contabilizó 76 apariciones en los terrenos de juego, en las cuales marcó en 13 oportunidades y, además, asistió a sus compañeros en 12 ocasiones.

Tomás Rodríguez es un goleador, quien ha tenido participación con la Selección de Panamá y se suma al Deportivo Saprissa. (Instagram Tomás Rodríguez/Instagram Tomás Rodríguez)

En 2023, Rodríguez sumó su primera experiencia a nivel internacional y lo hizo en suelo venezolano con el Monagas FC, con gran suceso: jugó en 75 oportunidades y marcó un total de 31 goles, además de sumar ocho asistencias.

Tomás Rodríguez se vio días atrás en medio de una disputa, porque el Olimpia de Paraguay lo quería y al final fichó con los morados.

Bancy contratado

También se une Bancy Hernández, quien es extremo de la Selección de Nicaragua.

“El Deportivo Saprissa anuncia que el delantero extremo Bancy Hernández se suma a nuestra institución por un periodo de dos años. El jugador, oriundo de Río Blanco de Nicaragua, nació el 27 de junio del 2000. En su país jugó con el Walter Ferreti, club con el que debutó en 2021 y, posteriormente, se integró al Real Estelí, conjunto con el que destacó a nivel centroamericano a partir del 2023″, destacó Saprissa.

Con el “Tren del Norte”, Hernández disputó un total de 108 encuentros, en los que marcó en 34 oportunidades y brindó siete asistencias.

Asi le dio la bienvenida el Deportivo Saprissa a Bancy Hernández, quien jugará por dos años con los morados. (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)

Asimismo, el jugador es habitualmente llamado a la Selección de Nicaragua, con la que debutó el 29 de enero de 2022 y, desde ese entonces, disputó 24 partidos distribuidos entre Eliminatoria Mundialista, Nations League y amistosos.

En esos duelos, consiguió cuatro anotaciones y tres asistencias.

“Bancy es un jugador que destaca por su polifuncionalidad, ya que puede desempeñarse también como volante o su versatilidad en todo el sector ofensivo. El Deportivo Saprissa le da la más cordial bienvenida a Bancy Hernández y le desea lo mejor de los éxitos en esta etapa con el club”, resaltó Saprissa.

Bancy Hernández es un extremo habilidoso, encarador y tiene gol. (@laazulyblanco/Selección de Fútbol de Nicaragua)

Hasta el momento, en Saprissa oficializaron la salida de Mauricio Villalobos y Yoserth Hernández, quien estaba a préstamo en Sporting. Ambos jugadores fueron contratados por el Municipal Liberia. También se retiró Esteban Alvarado y el club finiquitó con Nicolás Delgadillo.

Warren Madrigal es otro que se marcha de la institución, Saprissa lo vendió al Nashville SC de la MLS de Estados Unidos. El atacante, quien firmó un precontrato por tres años con opción a uno más, ya hizo las pruebas médicas y a inicios de enero del próximo año, se une a su nueva escuadra.

Además, en las llegadas confirmadas por los morados, aparte de Tomás Rodríguez y Bancy Hernández, se encuentran el regreso de Rachid Chirino, quien estuvo a préstamo en San Carlos y el cubano Luis Javier Paradela, quien dejó las filas de la Universidad de Craiova en Rumanía.

