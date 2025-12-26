Erick Lonis confirma el regreso de un consentido de la afición de Saprissa

El regreso se veía venir y Erick Lonis confirmó que está de vuelta en el Deportivo Saprissa.

En conferencia de prensa, Erick ratificó la salida de Gustavo Herrera, la de Mauricio Villalobos y el retiro de Esteban Alvarado como jugador profesional. Pero también Lonis se refirió al regreso de una figura muy querida por los morados.

Se trata del cubano Luis Javier Paradela, quien estuvo casi dos años fuera de la institución.

El club lo había prestado a la Universidad Craiova de Rumanía, equipo que no optó por la opción de compra ni extendió el préstamo por unos meses más.

“Teníamos un préstamo con opción de compra para el equipo de Rumanía. Este finalizaba el 22 de diciembre; dimos opción de extender el préstamo a mayo del otro año, pero por diferentes razones el equipo no ejerció la posibilidad de compra y él tiene que regresar”, dijo Lonis, quien añadió que en los últimos días ha estado conversando con Paradela sobre su situación.

“Esperamos que esté por aquí. Él está haciendo todo para regresar. Él dice: ‘Saprissa es mi casa’, y valoramos mucho eso, por eso lo esperamos con ansias”, indicó Erick.

El préstamo original del atacante, de 28 años, concluía a mediados de 2025, pero la gestión deportiva anterior, encabezada por Sergio Gila, acordó una extensión hasta diciembre, entendiendo que el jugador atravesaba una compleja recuperación tras una lesión de ligamento cruzado que lo mantuvo inactivo por varios meses.

“Tuvo una situación muy circunstancial por la lesión de ligamento cruzado, y estas lesiones llevan su rato de recuperación. Se recuperó, comenzó a jugar, pero en estas lesiones pasa algo: usted juega y físicamente se siente bien, pero mentalmente el cerebro no se adapta a la recuperación; el cerebro dura un poco más. Quienes tienen esa lesión duran un poco más de lo que dice el médico para retomar el nivel futbolístico, y eso le pasó a él. Esperamos que esté por aquí”, comentó Lonis.

Erick Lonis afirmó que cuentan con Luis Javier Paradela para el próximo campeonato.

Erick resaltó que buscan reforzar el plantel con figuras del mediocampo hacia adelante.

“Fuimos el equipo que más goles anotó y queremos meter más, tener más presencia en el área. Creo que es una parte que todos los equipos andan buscando”.

Lonis fue claro en que, con la llegada de Paradela, deben definir qué pasará con los extranjeros en caso de que llegue alguien más, porque ya cuentan con Mariano Torres, Fidel Escobar, Nicolás Delgadillo, Newton Williams y ahora Paradela. En caso de concretarse una contratación adicional, deberán definir quién sale, pues solo se permiten cinco foráneos por club.

