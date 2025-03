Santiago van der Putten: ‘La Liga no es esto’

“La Liga no es esto, esta institución exige mucho más, esta afición pide mucho más, estos colores exigen mucho más y yo creo que todos sabemos que estamos en deuda, que no estamos haciendo lo suficiente y que no nos está dando, es la verdad”, afirmó Santiago van der Putten.

El defensor de Liga Deportiva Alajuelense suele trasladar la garra habitual con la que juega al hablar con los medios de comunicación. Se caracteriza por ser expresivo y efusivo, tanto en los momentos de alegría como cuando las cosas no andan bien. Y eso pasó esta vez.

Para esta ocasión se sinceró en medio de esa frustración que sentía después del empate sin goles contra San Carlos; ese resultado que causó tanto disgusto entre los manudos, que hasta el propio capitán del equipo, Celso Borges, calificó como imperdonable y que el técnico Alexandre Guimaraes admitió su molestia.

Según Santiago van der Putten, independientemente de que se encuentren invictos o no — Alajuelense no ha perdido en el Clausura 2025—, en el camerino liguista todos tienen más que claro que no pueden conformarse con los empates.

“Sería muy mediocre de nuestra parte estar contentos con eso. Sabemos que tenemos que dar mucho más, todos tenemos que poner un freno de camino en lo que estamos haciendo y darnos cuenta de que en algo estamos fallando; algo no estamos haciendo y tenemos que poner todos un poquito más de nuestra parte para darle vuelta a esta situación”, meditó el defensor de 20 años.

¿Qué les falta? Ante esa pregunta de La Nación, el futbolista de Alajuelense aseguró que goles sería una respuesta muy fácil, y que tampoco se trata de resaltar aspectos individuales, porque esto es un asunto que les compete a todos los integrantes del club.

“Como equipo tenemos que ser más contundentes, en jugadas de balón parado, tenemos que encontrar soluciones ante las circunstancias que nos enfrentamos en todos los partidos. Se está dando mucho, casi en todos los partidos que los equipos vienen, se encierran, hacen un buen bloque y saben que no estamos logrando penetrarlo, es la verdad, es la realidad.

”Los equipos vienen, lo hacen bien, el mérito a ellos también, pero sabemos que tenemos que encontrar una solución para eso, porque si va a ser algo recurrente no podemos seguir con esto”, recalcó.

Santiago van der Putten se encontraba realmente molesto por lo que fue ese partido, en el que la Liga generó 20 remates en total, con nueve directos incluidos y que no fueron suficientes para encontrar el gol; así como el hecho de que los rojinegros tampoco sacaron provecho de once tiros de esquina.

“No podemos seguir así, para nada. Si seguimos así, la palabra mediocridad sería algo que estaría en nuestro vocabulario y no podemos seguir así. Estamos enojados, frustrados, estamos dolidísimos, enojadísimos y hasta me costará dormir, porque esto me sigue dando vueltas en la cabeza”, insistió.

En medio de ese descargo ante los micrófonos e invadido por la impotencia de un partido que no fue nada bueno para Alajuelense y que no gustó en lo absoluto, Santiago van der Putten también habló de su desempeño individual en el juego contra los norteños. Eso también fue algo que lo tenía intranquilo, porque el juego le costó.

“Soy el primero que tengo que entender y asumir que cometí errores, no estuve en mi mejor partido. Soy el primero que pongo la cara ante eso y sé que todos mis compañeros también, todos sabemos que estamos debiendo, que tenemos que hacer más y le aseguro que buscaremos qué podemos hacer mejor y qué podemos trabajar más”, manifestó.

Alajuelense pone las barbas en remojo y quiere demostrar mejoría dentro de la cancha. Su próxima presentación será el lunes 31 de marzo a las 8 p. m. en San Isidro de El General, de visita contra el Municipal Pérez Zeledón.

Tabla del Torneo de Clausura 2025

Tabla acumulada 2024-2025

