Santiago van der Putten, futbolista de Alajuelense: ‘Lloro cuando estoy frustrado’

Santiago van der Putten se sintió listo para dar una entrevista luego de la grave lesión que sufrió en marzo, en un partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense. Hoy está en plena recuperación de una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

La conversación la sostuvo en el programa “Camerino”, con Wílmer López y el periodista Antonio Alfaro, que puede verse en el canal de Youtube ElPato&Toño.

Ahí, el futbolista de 22 años mostró su lado más humano, el que invisibiliza la estampa del defensor invulnerable que fue capaz de grabar un video con un mensaje optimista luego de que se confirmó el diagnóstico que implicaba nueve meses fuera.

Santiago van der Putten intenta ser auténtico con todos, frente a las cámaras o detrás de ellas, en la casa o con su familia. Cree que siempre es el mismo, igual que cuando juega.

Solo que ahí sí se transforma, porque aparece el lado competitivo, el de la naturaleza humana de querer ganar y ahí él mismo sí se nota ciertos rasgos diferentes.

Pero ese defensor también tiene sus momentos en los que las lágrimas lo ayudan a liberarse.

“Me gusta hablar de la transparencia, de que no es fácil salir de una lesión, no es fácil afrontar la noticia, yo lloro cuando estoy frustrado y me da miedo de qué va a pasar conmigo”, confesó Santiago van der Putten.

Contó que pasa días malos en el gimnasio, principalmente cuando está solo. Algunas veces se encuentra por ahí a Malcon Pilone y a Guillermo Villalobos, quienes también sufrieron la misma lesión. Por ahí también lo acompañan los fisioterapeutas del club, pero para él es complicado.

“Hay días como este, que Pilone está en Argentina, Memo está recién operado y no puede. Los entrenamientos son duros, difíciles y estoy solo y es luchar contra mí mismo”, relató.

También tiene claro que pasar días malos es normal, como le ocurre a cualquier persona; pero él lo trabaja con el psicólogo.

“Tengo ansiedad, tengo miedo a lo que viene, a la incertidumbre, pero que ante todo eso y ante todo lo que uno se enfrenta y lo que lleva, porque no somos perfectos, somos humanos, es poder llevar resiliencia, disciplina, de que cuando no tengo motivación, de cuando me siento mal, venir y hacerlo igual”, expresó.

Santiago van der Putten se confesó en el "Camerino" con el periodista Antonio Alfaro y con Wílmer López. (Programa Camerino / Youtube ElPato&Toño/Captura de video)

Añadió que es como encontrarse en una montaña rusa y contó que lleva seis años trabajando con el mismo psicólogo, que empezó como psicólogo deportivo y ya lo trata como psicólogo normal.

“Yo creo en la importancia de que somos integrales. Todos los futbolistas profesionales son buenos, pero lo que marca la diferencia es la parte mentalidad”, citó.

Hoy tiene claro que habrá momentos malos, otros en los que va a jugar y algunos como la actualidad, en los que afronta una prueba recuperándose de una lesión. Y cae en cuenta de que los días malos no son tan malos.

¿Cómo es un día malo? “La lesión fue un sábado, me acuerdo que el martes tuve que venir a entrenar porque me operaban el miércoles y el martes me levanté y estaba llorando; llamé a mis papás y les dije que cómo voy a hacer esto, cómo voy a despertarme, cómo voy a afrontar nueve meses otra vez”, respondió.

Sentía la misma incertidumbre, pensaba que era un momento en el que estaba tan bien, que despertaba interés porque venía de hacer una buena serie contra LAFC, le había hecho un gol a Cartaginés y ante Heredia estaba jugando bien.

“Por qué ahora, por qué me pasa ahora y entonces un día malo es ese, lo importante es que ellos me ayudaron, ellos me apoyaron, también mi novia. Me levanto y vengo a entrenar con ganas o sin ganas, pero con la misma disciplina y con la misma ambición, sabiendo que mi sueño es más grande que cualquier lesión”, subrayó.

Dijo que la lesión en sí aunque la gente la sataniza, él se siente convencido de que la adversidad es una oportunidad para aprender, crecer y mejorar.

Le gusta buscar el punto medio, el balance, de modo que el día malo no sea tan malo para poderle sonreír a los compañeros; y el día bueno aprovecharlo sin perder la perspectiva.

“Que tampoco me crea perfecto, que todo está bien, que voy a volver a como si nada, que voy a dejar de entrenar, que no sea ni muy alto, ni muy bajo, mantenerme en un balance”, reflexionó.

Lleva siete semanas en su proceso de recuperación y se siente muy bien. No quiere hacer comparaciones porque cada proceso es diferente, pero en el fondo, esta vez se siente mucho mejor.

“He hecho un poquito más de esfuerzo, porque entendí que a mi edad ya tengo dos rodillas operadas y si antes daba el 100%, ahora debe ser el 120%; porque tengo que jugar perfecto y sin problemas por los próximos 20 años. Antes una lesión de ligamento era retiro”, destacó.

El tiempo de recuperación es hoy lo que menos lo inquieta, ante una lesión así sabe bien que no hay necesidad de correr, sino de recuperarse bien.

“Mi intención es no antes de los 9 meses, pero en la pretemporada de enero ya reintegrarme con el grupo y ahí arrancar”, aseguró Santiago van der Putten, el de temple de acero y el que llora sin esconderse cuando necesita desahogarse.

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