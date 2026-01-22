San Carlos y Heredia acaban con hegemonía de Alajuela en el karate de los Juegos Nacionales

El cantón de Heredia ganó la medalla de oro por equipos en la rama femenina y la plata en masculina, de los Juegos Nacionales Limón 2026.

El equipo de San Carlos, en la rama femenina, y el de Heredia, en la masculina, se coronaron campeones del karate de los Juegos Nacionales Limón 2026, tras tres días de competencias en esta disciplina.

Luego de realizados los eventos correspondientes a las categorías sub-14, cadete, junior y sub-21, en las modalidades de kata y kumite, en ambas ramas, en el gimnasio de la Escuela Rafael Yglesias, en Limón centro, la clasificación final otorgó la corona a las sancarleñas y a los heredianos.

En femenino, San Carlos obtuvo 124 puntos, suficientes para relegar al segundo lugar a Heredia, con 109, y dejar a Alajuela en la tercera posición, con 77 unidades.

Mientras tanto, en masculino, Heredia se proclamó campeón al acumular 144 puntos, escoltado por San Carlos, con 97, y San José, con 96, según informó el departamento de prensa del Icoder.

De esta forma, San Carlos obtuvo por primera vez un campeonato en el karate de los Juegos Nacionales, cortando una seguidilla de tres títulos consecutivos logrados por Alajuela en la rama femenina.

Por su parte, Heredia también desbancó a los alajuelenses, quienes habían salido monarcas en la rama masculina en las últimas cinco ediciones.

Concluido el evento, fueron designados como los atletas más destacados del karate en esta edición de los Juegos Nacionales Samantha Fung Vargas, de Heredia, y Matías Jiménez Rodríguez, de Flores.

Fung y Jiménez se hicieron acreedores al Premio Alfredo Cruz Bolaños, que otorga el Icoder a los deportistas más valiosos en cada disciplina y género durante los Juegos Nacionales.

Samantha Fung, en la categoría sub-14, ganó medallas de oro en kata individual y en kumite -47 kg, mientras que Matías Jiménez, en la categoría junior, consiguió la medalla de oro en kumite -76 kg y el bronce en kata individual.