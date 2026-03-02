San Carlos y Cartaginés se hacen daño y le dan una mano a Saprissa

Jeikel Venegas domina el balón ante la marca de Emmanuel Brenes. San Carlos y Cartaginés igualaron 1-1 en el estadio Carlos Ugalde de Ciudad Quesada.

Tanto San Carlos como Cartaginés llegaron al estadio Carlos Ugalde Álvarez, de Ciudad Quesada, con el objetivo de ganar para mantenerse a la expectativa de un traspié del Club Sport Herediano y tener más adelante la opción de despojarlo del liderato en el Torneo Clausura 2026.

Sin embargo, la paridad 1-1 fue un mal negocio para sancarleños y brumosos, quienes le dieron la oportunidad al Deportivo Saprissa de asumir el subliderato al concluir la primera vuelta del certamen.

El Team llegó a 19 puntos tras golear 3-0 a Pérez Zeledón, mientras Saprissa venció 2-0 a Guadalupe FC y alcanzó las 18 unidades. Por su parte, el Cartaginés suma 17 puntos y San Carlos se quedó con 16.

Quizás el menos perjudicado fue el cuadro dirigido por el guatemalteco Amarini Villatoro, que jugó con un hombre menos durante toda la segunda parte, pero logró emparejar las acciones tras irse al descanso con el marcador en contra y muchas dudas en su accionar, aunque reaccionó en el complemento.

A los 29 minutos, una mala salida del brumoso Emmanuel Brenes fue aprovechada por Osvaldo Rojas, quien cedió el balón a Kenneth Cerdas; este habilitó a Jorman Aguilar, que remató rastrero y dejó estático al guardameta Kevin Briceño para el 1-0.

El partido se volvió friccionado, lleno de faltas y con jugadores de ambos bandos que se encaraban constantemente. Al 45+5, Fernán Faerron cometió una falta sobre Kenneth Cerdas y el árbitro Cristopher Ramírez le mostró la segunda tarjeta amarilla, por lo que fue expulsado.

Faerron tuvo varios encontronazos con Roberto Córdoba y Jean Carlo Agüero, y finalmente vio la cartulina roja, dejando a su equipo con 10 hombres. El recio defensor se perderá el juego frente a Alajuelense el próximo martes a las 8 p. m., en el estadio Alejandro Morera Soto.

En la segunda parte, los norteños, con un hombre más, empezaron a darle rotación al balón por los costados, intentando controlar el juego y evitar las arremetidas de los visitantes.

Sin embargo, al minuto 58, un balón largo al área sancarleña no pudo ser despejado por Pablo Fonseca, quien cabeceó hacia atrás; Cristopher Núñez aprovechó la acción para rematar con pierna derecha y marcar el 1-1 para los de la Vieja Metrópoli.

Los Toros del Norte recibieron así su primer gol en contra como locales en el estadio Carlos Ugalde Álvarez, donde no habían encajado anotaciones en el torneo.

Los blanquiazules, con la paridad, ganaron confianza y cerraron los espacios frente al marco de Briceño, mientras los locales no lograron encontrar el anhelado gol del triunfo.