Puro Deporte

San Carlos y Cartaginés se hacen daño y le dan una mano a Saprissa

El Cartaginés, con un hombre menos en la cancha, aguantó los embates de San Carlos y al final el Saprissa fue el gran beneficiado

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
San Carlos vs. Cartaginés
Jeikel Venegas domina el balón ante la marca de Emmanuel Brenes. San Carlos y Cartaginés igualaron 1-1 en el estadio Carlos Ugalde de Ciudad Quesada. (shu/German Méndez, Prensa San Carlos)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
San CarlosCartaginésTorneo Clausura 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.