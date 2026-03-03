Puro Deporte

San Carlos recibe multa carísima por ‘conducta conflictiva’ de su afición

Vea el monto que deberá pagar San Carlos, así como lo que el club norteño le implora a su gente

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
San Carlos vs. Saprissa
San Carlos quiere que su estadio siga siendo familiar. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
San CarlosClausura 2026Estadio Carlos Ugalde
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.