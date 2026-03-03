San Carlos recibe multa carísima por ‘conducta conflictiva’ de su afición

En el partido entre San Carlos y Cartaginés que acabó 1-1 se presentaron problemas en el Estadio Carlos Ugalde, que fueron reportados y acarrearon una multa para los “Toros del Norte”.

¿Qué pasó? El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer que sancionó a San Carlos con una multa de ¢1.000. 000, de conformidad con el artículo 71 inciso 1), “al ser la primera vez en la temporada que su afición incurre en conducta conflictiva”.

Unas horas después de que se conoció ese castigo, San Carlos emitió un comunicado en el que señala que como club asume con responsabilidad lo sucedido y ofrece una disculpa formal por los actos reportados.

“Estos comportamientos no representan los valores que históricamente han caracterizado a nuestra institución ni a la gran mayoría de nuestra afición”, se lee en el pronunciamiento de San Carlos.

Ahí mismo se detalla que el Estadio Carlos Ugalde Álvarez es y debe seguir siendo familiar, un espacio seguro, de respeto y sana convivencia.

“Hoy más que nunca necesitamos el apoyo de nuestra afición. Estamos en una etapa determinante del torneo, luchando por la clasificación, y queremos que nuestro estadio sea nuestra fortaleza. Pero apoyar no es solamente asistir al estadio; apoyar también es mantener una conducta ejemplar en cada minuto del partido, respaldando a nuestros jugadores en todo momento”, apuntó San Carlos.

Además, indicó que este tipo de situaciones expone al club a sanciones mayores, que podrían implicar castigos al estadio o la obligación de disputar partidos fuera de su casa.

“En el momento deportivo que vivimos, no podemos permitirnos poner en riesgo nuestra localía. Confiamos en nuestra afición, en su madurez y en su compromiso con el equipo. Sigamos demostrando que en San Carlos se vive el fútbol con intensidad, pero también con respeto”, destacó el club norteño.