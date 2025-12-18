San Carlos le dice adiós a un mundialista y otros jugadores

San Carlos está en plena etapa de anuncios con salidas y llegadas.

La Asociación Deportiva San Carlos dio a conocer la salida de tres jugadores de su actual planilla. Uno que no seguirá en la institución es el lateral Bryan Oviedo.

Oviedo fue mundialista de Rusia 2018 con la Selección de Costa Rica que dirigió Óscar Ramírez, además formó parte del proceso de Brasil 2014, pero no jugó en la Copa del Mundo debido a una lesión grave que sufrió en el Everton de Inglaterra.

Además de Oviedo, San Carlos dio a conocer que Jaylon Hadden y Wílmer Azofeifa tampoco seguirán en los Toros del Norte.

El plantel sancarleño es dirigido por Wálter Centeno y ya anunció la llegada de Kenneth Cerdas y Jeikel Venegas.

Los norteños finalizaron en el último lugar del actual torneo, empatados en puntos con Guadalupe, pero con peor gol diferencia.