San Carlos anuncia la llegada de un exjugador de Alajuelense y Cartaginés

La Asociación Deportiva San Carlos anunció la llegada del exjugador de Cartaginés y Alajuelense Kenneth Cerdas, futbolista que estaba en el balompié de Guatemala.

Los norteños iniciarán el 2026 con la misión de salir de la zona de descenso, donde tienen 13 puntos y pelean con Guadalupe y Sporting dejar los últimos lugares. Los guadalupanos tienen la misma cantidad de unidades, mientras Sporting acumula 16.

Según dieron a conocer los sancarleños, el volante ya está trabajando bajo las órdenes de Walter Centeno. Cerdas es un volante creativo formado en las divisiones menores de Alajuelense, equipo con el que llegó a debutar, pero luego tuvo un paso por Cartaginés además de otros clubes como Santos y Pérez Zeledón, entre otros.