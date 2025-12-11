Puro Deporte

San Carlos empieza limpia en su plantel y Wálter ‘Paté’ Centeno se queda sin jugadores

La crisis económica y deportiva golpea la planilla de San Carlos para el Torneo Clausura 2026

Por Juan Diego Villarreal
AD San Carlos Salidas de los Toros Alexandre Lezcano, Andrey Soto, Daniel Díaz, Nextaly Rodríguez y Rachid Chirino. 11 de diciembre del 2025 Cortesía San Carlos
En el orden usual, Alexandre Lezcano, Andrey Soto, Daniel Díaz, Nextaly Rodríguez y Rachid Chirino, no continuarán con San Carlos. (La Nación/Cortesía San Carlos)







