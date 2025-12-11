San Carlos empieza limpia en su plantel y Wálter ‘Paté’ Centeno se queda sin jugadores

En el orden usual, Alexandre Lezcano, Andrey Soto, Daniel Díaz, Nextaly Rodríguez y Rachid Chirino, no continuarán con San Carlos.

Los problemas económicos, los atrasos salariales y el hecho de haber quedado últimos en el Torneo Apertura 2025 ya trajeron consecuencias en la Asociación Deportiva San Carlos, que anunció la salida de varios jugadores del plantel dirigido por Wálter “Paté” Centeno.

Precisamente, los problemas en el pago de los salarios habrían sido el motivo por el que algunos futbolistas pidieron dejar la planilla y buscar nuevas oportunidades.

Los sancarleños, mediante su oficina de prensa, indicaron que el club y el jugador Andrey Soto decidieron, de mutuo acuerdo, finalizar su vínculo contractual.

“Agradecemos a Andrey por su entrega, profesionalismo y compromiso durante su tiempo con los Toros. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos, tanto personales como deportivos”, indicó el club en un boletín de prensa.

Soto, quien estuvo la campaña anterior con el Club Sport Herediano, estaría negociando con el Municipal de Pérez Zeledón.

Los norteños también comunicaron la salida de los jugadores Daniel Díaz (cubano), Alexandre Lezcano y Nextaly Rodríguez, quienes también finalizaron su vínculo con la institución por mutuo acuerdo.

Lezcano regresará al Herediano, dueño de su ficha, para definir su futuro, mientras que Rodríguez tendría una oferta para integrarse al Real Estelí de Nicaragua para la próxima campaña.

Por su parte, Rachid Chirino concluyó su período de préstamo y regresará al Deportivo Saprissa, dueño de su ficha.

San Carlos, que inició la temporada con el técnico Geiner Segura —quien fue sustituido por Paté Centeno—, finalizó último del certamen con solo 13 puntos y una diferencia de goles de -16, mientras que Guadalupe FC también sumó 13 unidades, con -15. A los sancarleños los superaron en la clasificación general, Sporting FC, con 16 puntos, y Puntarenas FC, con 21.