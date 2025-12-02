Fútbol

San Carlos admite que le debe a jugadores y funcionarios, pero ve una solución previo al duelo con Alajuelense

San Carlos vive un momento complejo a nivel deportivo y económico, pero confía llegar a la última fecha, el fin de semana, con deudas saldadas

Por Esteban Valverde
Jornada 17 Heredia San Carlos
San Carlos es último del torneo nacional, pero con una victoria y un traspié de Guadalupe podría dejar esa posición. (Jorge Navarro/JNavarro)







