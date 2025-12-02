San Carlos admite que le debe a jugadores y funcionarios, pero ve una solución previo al duelo con Alajuelense

San Carlos es último del torneo nacional, pero con una victoria y un traspié de Guadalupe podría dejar esa posición.

Carlos Acosta, gerente deportivo de la Asociación Deportiva San Carlos, admitió en entrevista con La Nación que la situación económica que afecta al equipo norteño —la cual provoca que estén atrasados con los salarios— perjudica no solo a los jugadores, sino también a la parte administrativa del club. No obstante, espera que el jueves venidero todo quede solucionado.

Acosta explicó que el problema que afronta la institución es a nivel de flujo de caja, pero que la directiva ya se movió para conseguir los recursos y poder afrontar no solo el atraso de noviembre, sino también los pagos de diciembre. Ante esto, él es consciente de que los jugadores no entrenarán hasta que se les deposite, y detalló que comprende la posición de los futbolistas.

“Lo primero que quiero dejar en claro es que el equipo va a jugar el sábado contra Alajuelense. Tenemos un compromiso muy serio, más en la posición en la que estamos. A mí ningún jugador me ha dicho que no se va a presentar; lo demás lo vamos a solucionar”, dijo Acosta.

El director deportivo agregó que “el inconveniente que tenemos es un tema de flujo. Ya esperamos tener el jueves todo solucionado. El equipo ya sabe todo; yo soy mediador, pero se les expusieron las medidas, tiempos de pago y demás. Pero bueno, la planilla tiene su posición”.

Acosta señaló que desde la junta directiva siempre se le ha dado la cara a los jugadores. Sobre si el equipo estará listo para un juego clave como el que se tendrá ante Liga Deportiva Alajuelense, el gerente indicó que es un partido de gran motivación, por lo que confía en que los jugadores responderán.

“Ya está por vencerse el segundo mes, pero vamos a dar los dineros. Ellos me dijeron que no iban a entrenar, pero ya saben que pronto se solucionará. Este problema es algo institucional, no es solo de los jugadores; otros tenemos formas de solventar los problemas, aunque comprendemos totalmente el momento”, afirmó.

Este mismo martes, un jugador le contó a este diario que había mucha molestia en el plantel por el atraso y que incluso se pensaba en no jugar el partido del sábado.

Deportivamente, San Carlos es último de la clasificación con 13 puntos, los mismos que tiene Guadalupe, aunque los sancarleños presentan peor diferencia de gol.