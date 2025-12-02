Rival de Alajuelense se alza en huelga y amenaza con no presentarse a su próximo partido

Los jugadores de San Carlos otra vez se encuentran en huelga.

El próximo rival de Liga Deportiva Alajuelense en el campeonato nacional se encuentra en problemas. A lo interno del camerino de San Carlos existe una gran preocupación.

Los jugadores necesitan su salario, que alegan no haber recibido desde hace dos meses. Y algunos afirman sentirse desesperados, porque están pasando necesidades.

Llegó fin de mes y los jugadores norteños tenían la esperanza de que se cumpliera el acuerdo al que habían llegado, pero a lo interno del vestuario norteño aseguran que no les pagaron.

Ante eso, los dirigidos por Wálter Centeno tomaron la decisión de otra vez declararse en huelga, situación que fue confirmada a La Nación por un jugador este martes por la mañana.

Incluso, los futbolistas norteños tienen la posición de que no se entrenarán hasta que no tengan el dinero depositado en sus cuentas.

Y si eso no ocurre, amenazan con no jugar el último partido de la fase regular del Torneo de Apertura, pactado para el sábado 6 de diciembre, a las 8 p. m., contra Alajuelense.

Eso acarrearía un problema serio para San Carlos, que marcha en el último lugar de la tabla y que el próximo semestre tendrá que batallar para mantenerse en la Primera División.

Si los “Toros del Norte” no juegan ante Alajuelense, quedarían con un asterisco que comprometería más al club, pues en caso de empate en puntos quedarán automáticamente de últimos.