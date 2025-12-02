Puro Deporte

Rival de Alajuelense se alza en huelga y amenaza con no presentarse a su próximo partido

Un equipo de la Primera División otra vez está en huelga, pues a los jugadores les deben dos meses de salario

Por Fanny Tayver Marín
San Carlos Torneo Apertura 2025 Estadio Carlos Ugalde Fotografía: San Carlos
Los jugadores de San Carlos otra vez se encuentran en huelga. (La Nación/Fotografía: San Carlos)







San CarlosApertura 2025Liga Deportiva Alajuelense
