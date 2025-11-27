Puro Deporte

Huelga en San Carlos: esta es la decisión que tomó el equipo de Wálter ‘Paté’ Centeno tras dos días sin entrenar

El plantel de San Carlos se fue a huelga, al sufrir el atraso de sus salarios

Por Juan Diego Villarreal
San Carlos Dos días de hulega Jueves 27 volvieron a las prácticas Fotografía: San Carlos
Los jugadores de San Carlos, tomaron la decisión de irse a huelga por atraso de sus salarios. Este jueves 27 de noviembre regresaron a los entrenamientos. (La Nación/Fotografía: San Carlos)







