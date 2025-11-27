Huelga en San Carlos: esta es la decisión que tomó el equipo de Wálter ‘Paté’ Centeno tras dos días sin entrenar

Los jugadores de San Carlos, tomaron la decisión de irse a huelga por atraso de sus salarios. Este jueves 27 de noviembre regresaron a los entrenamientos.

En medio de la neblina y la zozobra por la situación que vive la Asociación Deportiva San Carlos, los integrantes del plantel retornaron a las prácticas en el estadio Carlos Ugalde Álvarez de Ciudad Quesada, luego de dos días de huelga por falta de pago.

Los dirigidos por Wálter Paté Centeno habían decidido no entrenar debido a que acumulan un mes de atraso en sus salarios, y tras ausentarse el martes y el miércoles, tomaron la decisión de regresar a los entrenamientos.

Este miércoles, la administración del club, encabezada por el presidente Luis Carlos Chacón, sostuvo negociaciones para levantar la huelga, pero al final de la tarde no habían llegado a un acuerdo. Este jueves, el plantel se presentó a entrenar.

En su página de Facebook, la institución publicó: “Entrenamiento: Práctica de esta mañana en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez. El próximo sábado visitamos al C.S. Herediano por la Jornada 17 de la Liga Promerica Apertura 2025”, sin dar mayores detalles de la decisión de los jugadores.

Los “Toros del Norte”, al mando del Paté Centeno, son últimos en la tabla de clasificación del Torneo Apertura 2025, con 13 puntos y un -12, mientras que Guadalupe también suma 13 unidades, pero con un -10.

La escuadra norteña enfrentará este sábado 29 de noviembre al Club Sport Herediano, a las 8 p. m., en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, mientras que el domingo 7 de diciembre cerrará la primera fase ante Alajuelense, en el estadio Carlos Ugalde de Ciudad Quesada.

El objetivo de los sancarleños es no finalizar en el último lugar de la tabla de posiciones de cara al Torneo Clausura 2025, en el cual se definirá cuál equipo descenderá a la Liga de Ascenso al término de la temporada.