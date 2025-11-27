Se agrava crisis en San Carlos: Jugadores cumplen su segundo día en huelga por falta de pago

Los jugadores de San Carlos no llegaron a un acuerdo con la dirigencia del club, que les debe un mes de salario.

La crisis que vive la Asociación Deportiva San Carlos se agravó al punto de que este miércoles 26 de noviembre los jugadores tomaron la decisión de no entrenar por segundo día consecutivo.

Aunque estaban citados para volver a las prácticas este miércoles en horas de la tarde, al final los futbolistas no llegaron a ningún acuerdo con la dirigencia y mantuvieron su decisión de no realizar el entrenamiento.

Una fuente del plantel aseguró a La Nación: “Seguimos en huelga. Vamos a esperar qué sucede este jueves”, comentó.

A los futbolistas sancarleños se les adeuda el mes de octubre, según explicó el presidente del equipo, Luis Carlos Chacón, quien por la mañana había tenido una conversación con los capitanes del plantel para buscar una solución. El grupo fue citado en la tarde, pero no se llegó a nada.

“Este año las cosas no han salido de la mejor forma y, con este rendimiento de apenas un 25%, se ha alterado toda la parte económica y se dio un atraso en los salarios del mes de octubre. No podemos tapar el sol con un dedo”, indicó Chacón.

El jerarca confesó en el programa Encuentro Deportivo del periodista Yashin Quesada, que entiende la situación de los jugadores, pero no la comparte, pues el equipo se encuentra en una situación muy complicada.

“Espero que con el diálogo las cosas se puedan solucionar. Desde hace ocho años estamos al frente del plantel y la situación económica hoy en día es muy complicada. Soy el responsable, pero lamentablemente en esta temporada no hemos tenido el apoyo de la afición que esperamos”, explicó Chacón.

La Asociación Deportiva San Carlos, dirigida por el técnico Wálter Paté Centeno, es última en la tabla de clasificación del Torneo Apertura 2025 con 13 puntos y un -12, mientras que Guadalupe también tiene 13 unidades y un -10.

Los Toros del Norte deben enfrentar este sábado 29 de noviembre al Club Sport Herediano, a partir de las 8 p. m., en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, mientras que el domingo 7 de diciembre cerrarán la primera fase ante Alajuelense, en el estadio Carlos Ugalde de Ciudad Quesada.