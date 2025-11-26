San Carlos da actualización sobre huelga de jugadores: ¿Cuándo volverán a entrenar?

La dirigencia de San Carlos espera que el plantel dirigido por Wálter 'Paté' Centeno vuelva cuanto antes a las prácticas.

La falta de pago correspondiente al mes de octubre fue el detonante para que los jugadores de la Asociación Deportiva San Carlos se declararan en huelga este martes y no entrenaran.

Los norteños, dirigidos por el técnico Wálter “Paté” Centeno, son últimos del Torneo Apertura 2025 con 13 puntos, los mismos que Guadalupe FC, pero con un gol diferencia de -12, mientras que los guadalupanos tienen -10.

Cuando restan dos partidos para que finalice la primera fase del certamen, los Toros del Norte visitarán al Herediano este sábado 29 de noviembre, en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, a las 8 p. m. Además, el domingo 7 de diciembre cerrarán la primera fase ante Alajuelense, en el estadio Carlos Ugalde de Ciudad Quesada.

Una fuente cercana al club comentó a La Nación que este miércoles los jugadores no entrenaron durante la mañana y que por la tarde tendrán una reunión con la dirigencia con el fin de llegar a un acuerdo y poder preparar el partido frente al Team. Si el diálogo fructifica, volverían este mismo miércoles a entrenamientos en horario vespertino.

De acuerdo con el periodista Dennis Segura, del programa M91 Digital, el presidente del club, Luis Carlos Chacón, mantiene conversaciones desde el martes con los capitanes del equipo para que pospusieran el paro y pudieran retornar a las prácticas con miras al cierre del certamen.

Incluso, el dirigente les pidió tiempo para resolver el aspecto económico en las próximas horas y ponerse al día con el plantel.

El mismo Chacón, en el programa de Yashin Quesada, Encuentro Deportivo, explicó que espera que los futbolistas se integren a los entrenamientos.

“Este año las cosas no han salido de la mejor forma y, con este rendimiento de apenas un 25%, se ha alterado toda la parte económica y se dio un atraso en los salarios del mes de octubre. No podemos tapar el sol con un dedo”, indicó Chacón.

El jerarca confesó que entiende la situación de los jugadores, pero no la comparte, pues el equipo se encuentra en una situación muy complicada.

“Espero que con el diálogo las cosas se puedan solucionar. Desde hace ocho años estamos al frente del plantel y la situación económica es muy complicada. Soy el responsable, pero lamentablemente en esta temporada no hemos tenido el apoyo de la afición”, explicó Chacón.