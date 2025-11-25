Puro Deporte

Equipo de Primera División se fue a huelga por atraso en salarios

Club que participa en el Apertura 2025 solo se presentó a la sesión de video y posteriormente se marchó del estadio en huelga por falta de pago a jugadores

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
San Carlos igualo 1-1 con Punatrenas
El mexicano Hiram Muñoz disputa un balón con el volante Allen Guevara, en el duelo del domingo que San Carlos y Puntarenas FC igualaron 1-1. Los norteños se declararon en huelga este martes. (Facebook de San Carlos/Facebook de San Carlos)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
San CarlosHuelga de jugadores por falta de pagoCarlos Acosta, gerente deportivo
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.