Equipo de Primera División se fue a huelga por atraso en salarios

El mexicano Hiram Muñoz disputa un balón con el volante Allen Guevara, en el duelo del domingo que San Carlos y Puntarenas FC igualaron 1-1. Los norteños se declararon en huelga este martes.

A los malos resultados deportivos que lo tienen hundido en el fondo de la tabla de clasificación del Torneo Apertura 2025, se sumaron los problemas económicos que llevaron al plantel a tomar la decisión de ir a huelga este martes.

Carlos Acosta, gerente deportivo de San Carlos, confirmó a La Nación que la escuadra dirigida por Wálter Paté Centeno no entrenó. Solamente observaron un video y, posteriormente, el plantel se marchó del estadio Carlos Ugalde Álvarez.

“Estamos muy ocupados resolviendo una serie de situaciones deportivas y administrativas. En las próximas horas daremos detalles. Pero sí, el equipo no entrenó este martes”, detalló Acosta.

San Carlos es actualmente el último lugar del Apertura 2025, con solo 13 puntos en 16 fechas, los mismos que Guadalupe FC y uno más que Sporting FC (14).

A los futbolistas se les debe un mes de salario, de acuerdo con una fuente cercana al club. Tras conversaciones de los capitanes del club con la dirigencia, tomaron la decisión de no entrenar.

San Carlos visitará el próximo sábado 29 de noviembre al Herediano, a las 8 p.m., en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

El cuadro norteño registra en la actualidad apenas un 27% de rendimiento, tras sumar únicamente tres victorias, cuatro empates y nueve derrotas, con solo 14 goles a favor y 26 en contra. Además, los sancarleños aún no ganan en el Estadio Carlos Ugalde de Ciudad Quesada, donde únicamente contabilizan tres empates.

El conjunto dirigido por Wálter “Paté” Centeno, quien llegó a la institución tras el despido del técnico Geiner Segura, debutó con los Toros del Norte el pasado 11 de setiembre con una victoria 2-3 como visitante ante Guadalupe FC, lo que hacía pensar que era posible enderezar el rumbo.

No obstante, la irregularidad en el certamen tiene a los sancarleños en el último lugar de la tabla de posiciones. Actualmente, suman tres partidos consecutivos sin ganar, lo que deja serias dudas sobre su accionar, especialmente en la ofensiva.

El cierre no es nada alentador para San Carlos, que debe visitar al Team en la penúltima jornada, club que está urgido de puntos para avanzar a las semifinales; y más tarde recibirá a Alajuelense en la última fecha del torneo, donde intentará puntuar para no quedar en el sótano del certamen.