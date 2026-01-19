Puro Deporte

San Carlos golea y hay triple empate por el descenso

En un partido donde el viento y la neblina se hicieron presentes, la AD San Carlos de Paté Centeno provocó triple empate en puntos en la zona de descenso

EscucharEscuchar
Por Isaac Vega
Con anotaciones de Córdoba, Fonseca y un autogol de Ariel Soto, San Carlos se lleva los tres puntos.
Con anotaciones de Roberto Córdoba, Pablo Fonseca y un autogol de Ariel Soto, San Carlos se llevó los tres puntos ante Sporting. (@ad.sancarlos/AD San Carlos)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AD San CarlosSporting FCClausura 2026Walter CentenoAndrés Carevic
Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.