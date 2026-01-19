San Carlos golea y hay triple empate por el descenso

Con anotaciones de Roberto Córdoba, Pablo Fonseca y un autogol de Ariel Soto, San Carlos se llevó los tres puntos ante Sporting.

La Asociación Deportiva San Carlos venció 3-0 a Sporting FC y provocó un triple empate a 16 puntos en la zona de descenso del campeonato nacional.

El partido comenzó con un ataque del equipo sancarleño, con un remate del delantero Jorman Agular Bustamante sin éxito. Sin embargo, para el minuto 5′ de juego, San Carlos ya acumulaba tres remates y uno de ellos a marco.

El segundo disparo a marco del juego, también de San Carlos, vino por el jugador José Durán al minuto 11′, sin éxito gracias a la intervención del guardameta Lionel Moreira. Pero estaba claro que los norteños iban en serio.

El juego físico fue protagonista, con faltas para ambos equipos y las tarjetas amarrillas se hicieron presente para el conjunto de Sporting FC, tras una entrada de Álex López y por protestas de Ariel Soto que le ganaron la amonestación.

Otros invitados sorpresa fueron la lluvia y la neblina, que complicaron el manejo de pelota.

Cerca de la mitad del primer tiempo las malas noticias para el conjunto de Andrés Carevic llegaron, un aparente golpe en la rodilla izquierda de Ariel Arauz lo obligó a salir de cambio por Luis Díaz.

El primer tiempo terminó sin ventaja para ninguno en el marcador, pero con una superioridad ofensiva de San Carlos. Cinco tiros contra solo uno de Sporting fue lo realizado por el conjunto de Walter “Paté” Centeno en la primera parte.

El inicio del segundo tiempo no cambió al primero; San Carlos inició agresivo en busca del gol y lo encontró, con un rebote que Roberto Córdoba aprovechó para adelantar a los locales.

Ian Lawrence y Luís Díaz fueron los amonestados en la segunda mitad del encuentro, lo que acumuló cuatro tarjetas amarillas para Sporting.

Cerca del minuto 85′, un intento de despeje de Ariel Soto terminó en autogol y en el segundo tanto de San Carlos.

El último gol vino de la mano de Pablo Fonseca al minuto 96′, con un remate que terminó en el ángulo de la portería de Moreira para sentenciar la paliza 3-0.

Casi de manera simultánea, Guadalupe FC ganó de manera sorprendente a Liberia. Esto obligaba a San Carlos a sacar la victoria si quería mantenerse cerca en la lucha por la permanencia.

Con estos resultados, la lucha por no descender presenta un triple empate a 16 puntos. En el octavo lugar quedó ubicado Sporting, gracias a su gol diferencia de -9; en el noveno puesto está Guadalupe (-15, y 20 goles a favor), mientras que en el décimo puesto sigue figurando San Carlos pero por el estrecho margen de un gol (-15 y 19 tantos a favor).