Puro Deporte

San Carlos ficha a futbolista costarricense nacido y formado en Estados Unidos

San Carlos presenta una nueva incorporación en un mercado bastante movido

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Preston Kilwien firmó un contrato por un año con San Carlos.
Preston Kilwien firmó un contrato por un año con San Carlos. (Prensa San Carlos/AD San Carlos)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
San CarlosApertura 2026Movimientos de San Carlos
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.