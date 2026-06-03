San Carlos ficha a futbolista costarricense nacido y formado en Estados Unidos

Preston Kilwien firmó un contrato por un año con San Carlos.

San Carlos continúa con los movimientos en su planilla para la próxima temporada y lo más reciente es la incorporación del defensor tico-estadounidense Preston Kilwien, quien firmó un contrato por dos torneos cortos.

Según detalló el cuadro norteño en un comunicado, Preston Kilwien, de 29 años y 1,93 metros de estatura, es un futbolista costarricense nacido en Estados Unidos, formado en ese país y con paso por el fútbol universitario antes de dar el salto al profesionalismo.

El futbolista es cédula ‘9′, pues nació en Estados Unidos y es hijo Richard Kilwien y Karen Yee Umaña. El papá del jugador es estadounidense y la madre es tica, originaria de Limón, pero su domicilio registrado se encuentra en Los Ángeles.

“El defensor central llega procedente de Miami FC de la USL y también cuenta con experiencia en New York Red Bulls II de la MLS Next Pro y otros clubes del fútbol profesional estadounidense”, indicó San Carlos.

La USL equivale a la segunda división de Estados Unidos y también es profesional, como la MLS.

Además, el cuadro norteño señaló que por su recorrido internacional, experiencia y características físicas, Preston Kilwien se incorporara a los “Toros del Norte” para fortalecer su zona defensiva en los próximos torneos.

Pero eso no es todo, porque San Carlos empezó pretemporada el 1.° de junio y también anunció la salida de los futbolistas José David Sánchez y Kenny Hamm.

En el recuento de movimientos del equipo a cargo de Wálter Centeno, del club se marcharon Cristopher Solano, Reggy Rivera, José David Sánchez y Kenny Hamm; mientras que llegaron Jefferson Rivera, Juan Camilo Agualimpia, Jason Vega y Preston Kilwien.

San Carlos también renovó los contratos de Roberto Córdoba, Gerardo Castillo, Osvaldo Rojas, Kendall Gómez, Abraham Carmona, Allen Guevara, Jean Carlo Agüero, Christian Martínez, Jeikel Venegas y Kenneth Cerdas.