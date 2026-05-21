San Carlos anuncia su tercer fichaje

San Carlos dio a conocer un anuncio más de cara a la próxima temporada, porque después de fichar a Jefferson Rivera y a Juan Camilo Agualimpia, el club tiene una contratación más.
Se trata de un regreso a casa, porque luego de que Jefry Valverde quedó libre tras su paso por Sporting, acaba de firmar un contrato por un año con los norteños.
En su comunicado, San Carlos indica que el extremo aportará velocidad, experiencia y desequilibrio en ataque.
“Le deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa defendiendo nuestros colores. ¡Bienvenido nuevamente a la casa de Los Toros!”, apuntó San Carlos.
Del equipo norteño se marcharon Cristopher Solano y Reggy Rivera; mientras que se dieron las renovaciones de contrato de Roberto Córdoba, Gerardo Castillo, Osvaldo Rojas, Kendall Gómez, Abraham Carmona, Allen Guevara, Jean Carlo Agüero, Christian Martínez, Jeikel Venegas y Kenneth Cerdas.