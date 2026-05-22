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Salidas y llegadas en San Carlos: estos son los movimientos confirmados

Con Wálter Centeno en el banquillo, San Carlos presenta muchos anuncios de cara a la próxima temporada

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Por Fanny Tayver Marín
San Carlos sigue rearmando su equipo para la temporada 2026-2027.
San Carlos sigue rearmando su equipo para la temporada 2026-2027. (Prensa San Carlos/AD San Carlos)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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