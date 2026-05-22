Salidas y llegadas en San Carlos: estos son los movimientos confirmados

San Carlos sigue rearmando su equipo para la temporada 2026-2027.

San Carlos ha efectuado varios movimientos en su equipo. No han sido tantos en salidas y llegadas, aunque sí las ha habido, pero se ha enfocado principalmente en asegurar la continuidad de futbolistas clave en su proyecto.

Con Wálter Centeno en el banquillo, la intención de los norteños es darle continuidad a su proyecto y protagonizar una temporada en la que los “Toros del Norte” sean competitivos.

Salidas en San Carlos

Cristopher Solano.

Reggy Rivera.

Llegadas en San Carlos

Jefferson Rivera.

Juan Camilo Agualimpia.

Jason Vega.

Renovaciones en San Carlos

Roberto Córdoba (renovó su contrato hasta el Torneo de Clausura 2028).

Gerardo Castillo (ahora es ficha de San Carlos y firmó un contrato hasta 2030).

Osvaldo Rojas (renovó con San Carlos hasta 2028).

Kendall Gómez (renovó con San Carlos hasta 2028).

Abraham Carmona (renovó con San Carlos hasta 2028).

Allen Guevara (renovó con San Carlos hasta el Clausura 2027).

Jean Carlo Agüero (renovó con San Carlos hasta el Clausura 2027).

Christian Martínez (renovó con San Carlos hasta el Clausura 2028).

Jeikel Venegas (renovó con San Carlos hasta el Clausura 2028).

Kenneth Cerdas (renovó con San Carlos hasta el Clausura 2028).